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新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/06/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日　時間14:00）
香港疫情全球數據
1,197
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,091
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9,952,501
確診累積
+135,662(較上日)		 497,199
死亡個案
+3,510(較上日)		 5,397,773
治癒人數
+67,214(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 41,558 2,553,480 1,068,703 127,648
巴西 46,907 1,280,054 702,399 56,109
俄羅斯 0 620,794 384,152 8,781
印度 7,582 509,446 295,917 15,689
英國 0 310,836 1,363 43,498
西班牙 0 294,985 196,958 28,338
秘魯 3,762 272,364 159,806 8,939
智利 0 263,360 223,431 5,068
意大利 255 239,961 187,615 34,708
伊朗 0 217,724 177,852 10,239
墨西哥 5,441 208,392 156,827 25,779
法國 1,588 199,473 75,773 29,781
巴基斯坦 3,138 198,883 86,906 4,035
土耳其 1,396 194,511 167,198 5,065
德國 386 194,399 177,149 9,026
沙特阿拉伯 0 174,577 120,471 1,474
孟加拉 0 130,474 53,133 1,661
南非 6,215 124,590 64,111 2,340
加拿大 159 104,629 67,182 8,571
卡塔爾 0 92,784 76,072 109
美國疫情全球數據
2,553,480
確診累積
+41,558(較上日)		 127,648
死亡個案
+736(較上日)		 1,068,703
治癒人數
+16,174(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 933 415,207 87,889 31,421
加利福尼亞州 5,585 206,697 57,108 5,872
新澤西州 413 175,759 41,296 15,057
德克薩斯州 5,614 142,766 76,282 2,367
伊利諾伊州 1,910 141,344 107,270 7,048
佛羅里達州 8,942 122,960 21,651 3,366
馬薩諸塞州 233 108,070 91,404 8,013
賓夕法尼亞州 610 88,948 66,590 6,640
佐治亞州 1,900 72,995 7,089 2,770
密歇根州 340 69,329 49,290 6,135
中國大陸疫情全球數據
83,483
確診累積
+21(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,444
治癒人數
+3(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 2 1,637 1,622 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 17 891 585 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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