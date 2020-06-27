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【美國疫情反彈】民調：9成人肯戴口罩 不敢鬆懈
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|1,197
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,091
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9,952,501
確診累積
+135,662(較上日)
|497,199
死亡個案
+3,510(較上日)
|5,397,773
治癒人數
+67,214(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|41,558
|2,553,480
|1,068,703
|127,648
|巴西
|46,907
|1,280,054
|702,399
|56,109
|俄羅斯
|0
|620,794
|384,152
|8,781
|印度
|7,582
|509,446
|295,917
|15,689
|英國
|0
|310,836
|1,363
|43,498
|西班牙
|0
|294,985
|196,958
|28,338
|秘魯
|3,762
|272,364
|159,806
|8,939
|智利
|0
|263,360
|223,431
|5,068
|意大利
|255
|239,961
|187,615
|34,708
|伊朗
|0
|217,724
|177,852
|10,239
|墨西哥
|5,441
|208,392
|156,827
|25,779
|法國
|1,588
|199,473
|75,773
|29,781
|巴基斯坦
|3,138
|198,883
|86,906
|4,035
|土耳其
|1,396
|194,511
|167,198
|5,065
|德國
|386
|194,399
|177,149
|9,026
|沙特阿拉伯
|0
|174,577
|120,471
|1,474
|孟加拉
|0
|130,474
|53,133
|1,661
|南非
|6,215
|124,590
|64,111
|2,340
|加拿大
|159
|104,629
|67,182
|8,571
|卡塔爾
|0
|92,784
|76,072
|109
|美國疫情全球數據
|2,553,480
確診累積
+41,558(較上日)
|127,648
死亡個案
+736(較上日)
|1,068,703
治癒人數
+16,174(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|933
|415,207
|87,889
|31,421
|加利福尼亞州
|5,585
|206,697
|57,108
|5,872
|新澤西州
|413
|175,759
|41,296
|15,057
|德克薩斯州
|5,614
|142,766
|76,282
|2,367
|伊利諾伊州
|1,910
|141,344
|107,270
|7,048
|佛羅里達州
|8,942
|122,960
|21,651
|3,366
|馬薩諸塞州
|233
|108,070
|91,404
|8,013
|賓夕法尼亞州
|610
|88,948
|66,590
|6,640
|佐治亞州
|1,900
|72,995
|7,089
|2,770
|密歇根州
|340
|69,329
|49,290
|6,135
|中國大陸疫情全球數據
|83,483
確診累積
+21(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,444
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|2
|1,637
|1,622
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|17
|891
|585
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫