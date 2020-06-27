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【美股尾市】道指跌幅擴至逾700點 納指標指挫逾2%
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1,197
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,091
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9,865,877
確診累積
+49,038(較上日)
|494,702
死亡個案
+1,013(較上日)
|5,341,048
治癒人數
+10,489(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|24,910
|2,536,832
|1,055,843
|127,215
|巴西
|11,272
|1,244,419
|679,524
|55,304
|俄羅斯
|0
|620,794
|384,152
|8,781
|印度
|7,582
|509,446
|295,917
|15,689
|英國
|0
|310,836
|1,361
|43,498
|西班牙
|0
|294,985
|196,958
|28,338
|秘魯
|0
|268,602
|156,074
|8,761
|智利
|0
|263,360
|223,431
|5,068
|意大利
|255
|239,961
|187,615
|34,708
|伊朗
|0
|217,724
|177,852
|10,239
|墨西哥
|0
|202,951
|152,362
|25,060
|法國
|0
|197,885
|75,475
|29,778
|巴基斯坦
|0
|195,745
|84,168
|3,962
|土耳其
|1,396
|194,511
|167,198
|5,065
|德國
|243
|194,256
|177,149
|9,026
|沙特阿拉伯
|0
|174,577
|120,471
|1,474
|孟加拉
|0
|130,474
|53,133
|1,661
|南非
|0
|118,375
|59,974
|2,292
|加拿大
|2
|104,472
|66,978
|8,570
|卡塔爾
|0
|92,784
|76,072
|109
|美國疫情全球數據
|2,536,832
確診累積
+24,910(較上日)
|127,215
死亡個案
+303(較上日)
|1,055,843
治癒人數
+3,314(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|696
|414,970
|87,887
|31,416
|加利福尼亞州
|0
|201,112
|54,337
|5,810
|新澤西州
|413
|175,759
|41,296
|15,057
|伊利諾伊州
|857
|140,291
|106,690
|6,847
|德克薩斯州
|1,408
|138,560
|74,796
|2,347
|佛羅里達州
|8,942
|122,960
|21,651
|3,366
|馬薩諸塞州
|0
|107,837
|91,404
|7,963
|賓夕法尼亞州
|581
|88,919
|66,590
|6,640
|佐治亞州
|1,900
|72,995
|6,133
|2,770
|密歇根州
|340
|69,329
|49,290
|6,134
|中國大陸疫情全球數據
|83,462
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,441
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,635
|1,621
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|874
|585
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫