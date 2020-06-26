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日本大和市禁民眾邊行邊望手機 惟未定罰則
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|1,194
確診/疑似
0(較上日)
|7
死亡個案
0(較上日)
|1,088
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9,766,080
確診累積
+134,275(較上日)
|492,277
死亡個案
+5,813(較上日)
|5,297,699
治癒人數
+75,868(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|29,834
|2,504,788
|1,052,389
|126,786
|巴西
|39,538
|1,233,147
|679,524
|55,054
|俄羅斯
|6,800
|620,794
|384,152
|8,781
|印度
|9,991
|491,170
|285,671
|15,308
|英國
|1,118
|309,455
|1,361
|43,314
|西班牙
|400
|294,566
|196,958
|28,330
|秘魯
|3,913
|268,602
|156,074
|8,761
|智利
|4,648
|259,064
|219,327
|4,903
|意大利
|296
|239,706
|186,725
|34,678
|伊朗
|0
|215,096
|175,103
|10,130
|墨西哥
|6,104
|202,951
|152,362
|25,060
|法國
|0
|197,885
|75,475
|29,755
|巴基斯坦
|2,775
|195,745
|84,168
|3,962
|德國
|419
|193,790
|177,064
|9,012
|土耳其
|1,458
|193,115
|165,706
|5,046
|沙特阿拉伯
|0
|170,639
|117,882
|1,428
|孟加拉
|0
|126,606
|51,495
|1,621
|南非
|6,579
|118,375
|59,974
|2,292
|加拿大
|376
|104,463
|66,869
|8,567
|卡塔爾
|0
|91,838
|74,544
|106
|美國疫情全球數據
|2,504,788
確診累積
+29,834(較上日)
|126,786
死亡個案
+2,371(較上日)
|1,052,389
治癒人數
+11,698(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|919
|414,274
|87,713
|31,373
|加利福尼亞州
|5,068
|201,112
|54,337
|5,809
|新澤西州
|2,214
|175,346
|39,904
|15,012
|伊利諾伊州
|888
|139,434
|106,690
|6,810
|德克薩斯州
|5,960
|137,152
|74,496
|2,334
|佛羅里達州
|0
|114,018
|21,651
|3,329
|馬薩諸塞州
|226
|107,837
|91,404
|7,963
|賓夕法尼亞州
|562
|88,338
|66,557
|6,616
|佐治亞州
|1,714
|71,095
|6,133
|2,745
|密歇根州
|434
|68,989
|49,290
|6,134
|中國大陸疫情全球數據
|83,462
確診累積
+13(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,439
治癒人數
+5(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,635
|1,621
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|11
|874
|585
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫