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新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/06/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月26日　時間14:00）
香港疫情全球數據
1,194
確診/疑似
0(較上日)		 7
死亡個案
0(較上日)		 1,088
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9,756,786
確診累積
+124,981(較上日)		 492,048
死亡個案
+5,584(較上日)		 5,286,760
治癒人數
+64,929(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 29,746 2,504,700 1,052,293 126,781
巴西 39,538 1,233,147 679,524 55,054
俄羅斯 0 613,994 375,164 8,605
印度 9,991 491,170 285,671 15,308
英國 1,118 309,455 1,361 43,314
西班牙 400 294,566 196,958 28,330
秘魯 3,913 268,602 156,074 8,761
智利 4,648 259,064 219,327 4,903
意大利 296 239,706 186,725 34,678
伊朗 0 215,096 175,103 10,130
墨西哥 6,104 202,951 152,362 25,060
法國 0 197,885 75,475 29,755
巴基斯坦 2,775 195,745 84,168 3,962
德國 414 193,785 176,800 9,012
土耳其 1,458 193,115 165,706 5,046
沙特阿拉伯 0 170,639 117,882 1,428
孟加拉 0 126,606 51,495 1,621
南非 6,579 118,375 59,974 2,292
加拿大 376 104,463 66,869 8,567
卡塔爾 0 91,838 74,544 106
美國疫情全球數據
2,504,700
確診累積
+29,746(較上日)		 126,781
死亡個案
+2,366(較上日)		 1,052,293
治癒人數
+11,602(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 919 414,274 87,713 31,373
加利福尼亞州 5,068 201,112 54,337 5,809
新澤西州 2,214 175,346 39,904 15,012
伊利諾伊州 888 139,434 106,690 6,810
德克薩斯州 5,960 137,152 74,496 2,334
佛羅里達州 0 114,018 21,651 3,329
馬薩諸塞州 226 107,837 91,404 7,963
賓夕法尼亞州 562 88,338 66,557 6,616
佐治亞州 1,714 71,095 6,133 2,745
密歇根州 434 68,989 49,290 6,134
中國大陸疫情全球數據
83,462
確診累積
+13(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,439
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,635 1,621 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 11 874 585 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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