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新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2020/06/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日　時間13:00）
香港疫情全球數據
1,180
確診/疑似
0(較上日)		 6
死亡個案
0(較上日)		 1,086
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9,573,835
確診累積
+111,695(較上日)		 485,342
死亡個案
+3,687(較上日)		 5,185,009
治癒人數
+83,553(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 27,119 2,462,558 1,040,605 124,281
巴西 40,408 1,192,474 660,469 53,874
俄羅斯 0 606,881 368,822 8,513
印度 1,264 473,105 271,697 14,907
英國 655 308,337 1,345 43,165
西班牙 334 294,166 196,958 28,327
秘魯 3,879 264,689 151,589 8,586
智利 3,649 254,416 215,093 4,731
意大利 577 239,410 186,111 34,644
伊朗 0 212,501 172,096 9,996
法國 81 197,885 75,251 29,734
墨西哥 5,437 196,847 149,318 24,324
德國 348 193,254 176,422 9,003
巴基斯坦 4,044 192,970 81,307 3,903
土耳其 1,492 191,657 164,234 5,025
沙特阿拉伯 0 167,267 112,797 1,387
孟加拉 0 122,660 49,666 1,582
南非 5,688 111,796 56,874 2,205
加拿大 320 104,087 66,533 8,544
卡塔爾 0 90,778 73,083 104
美國疫情全球數據
2,462,558
確診累積
+27,119(較上日)		 124,281
死亡個案
+593(較上日)		 1,040,605
治癒人數
+19,998(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 719 413,355 87,349 31,346
加利福尼亞州 4,087 195,564 52,996 5,729
新澤西州 172 173,132 38,971 13,129
伊利諾伊州 715 138,540 106,063 6,770
德克薩斯州 6,177 131,192 72,898 2,293
佛羅里達州 0 109,014 21,159 3,285
馬薩諸塞州 172 107,611 91,404 7,938
賓夕法尼亞州 492 87,776 66,531 6,584
佐治亞州 1,571 69,381 5,768 2,698
密歇根州 334 68,555 49,290 6,114
中國大陸疫情全球數據
83,449
確診累積
+15(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,433
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 1 1,635 1,621 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 13 863 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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