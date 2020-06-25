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【日本疫情】北海道或爆第3波疫情 逾4成病例為集體感染
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1,180
確診/疑似
0(較上日)
|6
死亡個案
0(較上日)
|1,086
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9,573,835
確診累積
+111,695(較上日)
|485,342
死亡個案
+3,687(較上日)
|5,185,009
治癒人數
+83,553(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|27,119
|2,462,558
|1,040,605
|124,281
|巴西
|40,408
|1,192,474
|660,469
|53,874
|俄羅斯
|0
|606,881
|368,822
|8,513
|印度
|1,264
|473,105
|271,697
|14,907
|英國
|655
|308,337
|1,345
|43,165
|西班牙
|334
|294,166
|196,958
|28,327
|秘魯
|3,879
|264,689
|151,589
|8,586
|智利
|3,649
|254,416
|215,093
|4,731
|意大利
|577
|239,410
|186,111
|34,644
|伊朗
|0
|212,501
|172,096
|9,996
|法國
|81
|197,885
|75,251
|29,734
|墨西哥
|5,437
|196,847
|149,318
|24,324
|德國
|348
|193,254
|176,422
|9,003
|巴基斯坦
|4,044
|192,970
|81,307
|3,903
|土耳其
|1,492
|191,657
|164,234
|5,025
|沙特阿拉伯
|0
|167,267
|112,797
|1,387
|孟加拉
|0
|122,660
|49,666
|1,582
|南非
|5,688
|111,796
|56,874
|2,205
|加拿大
|320
|104,087
|66,533
|8,544
|卡塔爾
|0
|90,778
|73,083
|104
|美國疫情全球數據
|2,462,558
確診累積
+27,119(較上日)
|124,281
死亡個案
+593(較上日)
|1,040,605
治癒人數
+19,998(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|719
|413,355
|87,349
|31,346
|加利福尼亞州
|4,087
|195,564
|52,996
|5,729
|新澤西州
|172
|173,132
|38,971
|13,129
|伊利諾伊州
|715
|138,540
|106,063
|6,770
|德克薩斯州
|6,177
|131,192
|72,898
|2,293
|佛羅里達州
|0
|109,014
|21,159
|3,285
|馬薩諸塞州
|172
|107,611
|91,404
|7,938
|賓夕法尼亞州
|492
|87,776
|66,531
|6,584
|佐治亞州
|1,571
|69,381
|5,768
|2,698
|密歇根州
|334
|68,555
|49,290
|6,114
|中國大陸疫情全球數據
|83,449
確診累積
+15(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,433
治癒人數
+5(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|1
|1,635
|1,621
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|13
|863
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫