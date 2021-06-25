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英國料8月放寬限制 增免隔離外遊地
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|11,906
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|181,021,004
確診累積
+285,093(較上日)
|3,919,574
死亡個案
+6,239(較上日)
|166,087,079
治癒人數
+231,690(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15,559
|34,464,956
|29,137,265
|618,685
|印度
|40,969
|30,133,417
|29,120,340
|393,338
|巴西
|72,705
|18,243,483
|16,511,701
|509,282
|法國
|2,008
|5,826,135
|5,590,123
|111,068
|土耳其
|5,703
|5,393,248
|5,254,708
|49,417
|俄羅斯
|0
|5,388,695
|4,915,615
|131,463
|英國
|16,119
|4,700,691
|4,310,259
|128,312
|阿根廷
|24,463
|4,350,564
|3,967,633
|91,438
|意大利
|266
|4,255,700
|4,066,029
|127,362
|哥倫比亞
|32,997
|4,060,013
|3,769,887
|102,636
|西班牙
|4,507
|3,777,539
|3,572,254
|80,766
|德國
|462
|3,733,077
|3,614,500
|91,178
|伊朗
|0
|3,140,129
|2,797,105
|83,473
|波蘭
|0
|2,879,336
|2,651,045
|74,917
|墨西哥
|5,340
|2,493,087
|1,982,674
|232,068
|烏克蘭
|0
|2,294,669
|2,214,776
|54,366
|印尼
|0
|2,053,995
|1,826,504
|55,949
|秘魯
|0
|2,036,449
|1,994,330
|191,073
|南非
|16,078
|1,877,143
|1,675,827
|59,406
|荷蘭
|12
|1,709,252
|1,613,649
|18,017
|美國疫情全球數據
|34,464,956
確診累積
+15,559(較上日)
|618,685
死亡個案
+383(較上日)
|29,137,265
治癒人數
+26,052(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,101
|3,813,332
|2,072,095
|63,495
|德克薩斯州
|2,693
|2,992,081
|2,887,578
|52,450
|佛羅里達州
|1,884
|2,363,489
|2,174,419
|37,678
|紐約州
|446
|2,169,151
|1,902,844
|53,959
|伊利諾伊州
|248
|1,390,140
|1,348,175
|25,630
|賓夕法尼亞州
|256
|1,215,693
|1,174,709
|27,736
|佐治亞州
|357
|1,132,329
|1,039,719
|21,367
|俄亥俄州
|303
|1,110,000
|1,082,058
|20,213
|新澤西州
|272
|1,022,094
|971,016
|26,416
|北卡羅萊納州
|394
|1,011,955
|992,097
|13,408
|中國大陸疫情全球數據
|91,693
確診累積
+23(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,571
治癒人數
+30(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,160
|63,647
|4,512
|廣東
|6
|2,723
|2,526
|8
|上海
|6
|2,196
|2,131
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|1
|1,384
|1,334
|1
|河南
|0
|1,317
|1,291
|22
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|四川
|5
|1,084
|1,037
|3
|北京
|1
|1,076
|1,051
|9
|湖南
|1
|1,052
|1,047
|4
|香港疫情全球數據
|11,906
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|2
|1,176
|1,154
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|863
|822
|39
|九龍城區
|2
|802
|780
|18
|深水埗區
|0
|666
|641
|24
|東區
|0
|662
|648
|12
|元朗區
|0
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|598
|6
|中西區
|0
|553
|551
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫