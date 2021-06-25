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新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/06/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日　時間11:00）
香港疫情全球數據
11,906
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
181,021,004
確診累積
+285,093(較上日)		 3,919,574
死亡個案
+6,239(較上日)		 166,087,079
治癒人數
+231,690(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15,559 34,464,956 29,137,265 618,685
印度 40,969 30,133,417 29,120,340 393,338
巴西 72,705 18,243,483 16,511,701 509,282
法國 2,008 5,826,135 5,590,123 111,068
土耳其 5,703 5,393,248 5,254,708 49,417
俄羅斯 0 5,388,695 4,915,615 131,463
英國 16,119 4,700,691 4,310,259 128,312
阿根廷 24,463 4,350,564 3,967,633 91,438
意大利 266 4,255,700 4,066,029 127,362
哥倫比亞 32,997 4,060,013 3,769,887 102,636
西班牙 4,507 3,777,539 3,572,254 80,766
德國 462 3,733,077 3,614,500 91,178
伊朗 0 3,140,129 2,797,105 83,473
波蘭 0 2,879,336 2,651,045 74,917
墨西哥 5,340 2,493,087 1,982,674 232,068
烏克蘭 0 2,294,669 2,214,776 54,366
印尼 0 2,053,995 1,826,504 55,949
秘魯 0 2,036,449 1,994,330 191,073
南非 16,078 1,877,143 1,675,827 59,406
荷蘭 12 1,709,252 1,613,649 18,017
美國疫情全球數據
34,464,956
確診累積
+15,559(較上日)		 618,685
死亡個案
+383(較上日)		 29,137,265
治癒人數
+26,052(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,101 3,813,332 2,072,095 63,495
德克薩斯州 2,693 2,992,081 2,887,578 52,450
佛羅里達州 1,884 2,363,489 2,174,419 37,678
紐約州 446 2,169,151 1,902,844 53,959
伊利諾伊州 248 1,390,140 1,348,175 25,630
賓夕法尼亞州 256 1,215,693 1,174,709 27,736
佐治亞州 357 1,132,329 1,039,719 21,367
俄亥俄州 303 1,110,000 1,082,058 20,213
新澤西州 272 1,022,094 971,016 26,416
北卡羅萊納州 394 1,011,955 992,097 13,408
中國大陸疫情全球數據
91,693
確診累積
+23(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,571
治癒人數
+30(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,160 63,647 4,512
廣東 6 2,723 2,526 8
上海 6 2,196 2,131 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 1 1,384 1,334 1
河南 0 1,317 1,291 22
河北 0 1,317 1,310 7
四川 5 1,084 1,037 3
北京 1 1,076 1,051 9
湖南 1 1,052 1,047 4
香港疫情全球數據
11,906
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 2 1,176 1,154 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 863 822 39
九龍城區 2 802 780 18
深水埗區 0 666 641 24
東區 0 662 648 12
元朗區 0 633 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 598 6
中西區 0 553 551 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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