上一篇文章
王毅批評個別國家把疫情政治化做法 消耗自己國際信譽
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1,180
確診/疑似
0(較上日)
|6
死亡個案
0(較上日)
|1,086
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9,485,978
確診累積
+23,838(較上日)
|482,453
死亡個案
+798(較上日)
|5,121,694
治癒人數
+20,238(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|8,409
|2,443,848
|1,025,290
|123,907
|巴西
|5,385
|1,157,451
|632,783
|52,951
|俄羅斯
|0
|606,881
|368,822
|8,513
|印度
|1,131
|472,972
|271,688
|14,907
|英國
|652
|308,334
|1,330
|43,165
|西班牙
|334
|294,166
|196,958
|28,327
|秘魯
|0
|260,810
|148,437
|8,404
|智利
|3,649
|254,416
|215,093
|4,731
|意大利
|577
|239,410
|186,111
|34,675
|伊朗
|0
|212,501
|172,096
|9,996
|法國
|0
|197,804
|74,995
|29,731
|德國
|71
|192,977
|176,422
|8,990
|土耳其
|1,492
|191,657
|164,234
|5,025
|墨西哥
|0
|191,410
|144,448
|23,377
|巴基斯坦
|0
|188,926
|77,754
|3,755
|沙特阿拉伯
|0
|167,267
|112,797
|1,387
|孟加拉
|0
|122,660
|49,666
|1,582
|南非
|0
|106,108
|55,045
|2,102
|加拿大
|159
|103,926
|66,368
|8,532
|卡塔爾
|0
|90,778
|73,083
|104
|美國疫情全球數據
|2,443,848
確診累積
+8,409(較上日)
|123,907
死亡個案
+219(較上日)
|1,025,290
治癒人數
+4,683(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|514
|413,150
|87,335
|31,340
|加利福尼亞州
|37
|191,514
|51,450
|5,635
|新澤西州
|122
|173,082
|38,971
|13,122
|伊利諾伊州
|0
|137,825
|105,076
|6,707
|德克薩斯州
|756
|125,771
|70,714
|2,259
|佛羅里達州
|0
|109,014
|21,159
|3,285
|馬薩諸塞州
|0
|107,439
|88,725
|7,890
|賓夕法尼亞州
|492
|87,776
|66,531
|6,584
|密歇根州
|334
|68,555
|49,290
|6,114
|佐治亞州
|0
|67,810
|5,680
|2,695
|中國大陸疫情全球數據
|83,434
確診累積
0(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,428
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,634
|1,620
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|850
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫