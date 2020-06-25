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新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/06/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月25日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1,180
確診/疑似
0(較上日)		 6
死亡個案
0(較上日)		 1,086
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9,485,978
確診累積
+23,838(較上日)		 482,453
死亡個案
+798(較上日)		 5,121,694
治癒人數
+20,238(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 8,409 2,443,848 1,025,290 123,907
巴西 5,385 1,157,451 632,783 52,951
俄羅斯 0 606,881 368,822 8,513
印度 1,131 472,972 271,688 14,907
英國 652 308,334 1,330 43,165
西班牙 334 294,166 196,958 28,327
秘魯 0 260,810 148,437 8,404
智利 3,649 254,416 215,093 4,731
意大利 577 239,410 186,111 34,675
伊朗 0 212,501 172,096 9,996
法國 0 197,804 74,995 29,731
德國 71 192,977 176,422 8,990
土耳其 1,492 191,657 164,234 5,025
墨西哥 0 191,410 144,448 23,377
巴基斯坦 0 188,926 77,754 3,755
沙特阿拉伯 0 167,267 112,797 1,387
孟加拉 0 122,660 49,666 1,582
南非 0 106,108 55,045 2,102
加拿大 159 103,926 66,368 8,532
卡塔爾 0 90,778 73,083 104
美國疫情全球數據
2,443,848
確診累積
+8,409(較上日)		 123,907
死亡個案
+219(較上日)		 1,025,290
治癒人數
+4,683(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 514 413,150 87,335 31,340
加利福尼亞州 37 191,514 51,450 5,635
新澤西州 122 173,082 38,971 13,122
伊利諾伊州 0 137,825 105,076 6,707
德克薩斯州 756 125,771 70,714 2,259
佛羅里達州 0 109,014 21,159 3,285
馬薩諸塞州 0 107,439 88,725 7,890
賓夕法尼亞州 492 87,776 66,531 6,584
密歇根州 334 68,555 49,290 6,114
佐治亞州 0 67,810 5,680 2,695
中國大陸疫情全球數據
83,434
確診累積
0(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,428
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,634 1,620 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 850 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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