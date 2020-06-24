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新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2020/06/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日　時間18:00）
香港疫情全球數據
1,180
確診/疑似
+2(較上日)		 6
死亡個案
0(較上日)		 1,086
治癒人數
+3(較上日)
環球疫情全球數據
9,420,568
確診累積
+131,302(較上日)		 480,573
死亡個案
+4,693(較上日)		 5,076,112
治癒人數
+90,215(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 30,381 2,425,617 1,020,412 123,499
巴西 37,873 1,151,479 628,326 52,771
俄羅斯 7,176 606,881 368,822 8,513
印度 8,008 457,621 259,092 14,500
英國 921 307,682 1,330 43,011
西班牙 248 293,832 196,958 28,325
秘魯 3,363 260,810 148,437 8,404
智利 0 250,767 210,570 4,505
意大利 113 238,833 184,585 34,675
伊朗 0 209,970 169,160 9,863
法國 423 197,804 74,995 29,723
德國 349 192,786 176,325 8,986
墨西哥 6,288 191,410 144,448 23,377
土耳其 1,268 190,165 162,848 5,001
巴基斯坦 3,892 188,926 77,754 3,755
沙特阿拉伯 0 164,144 109,885 1,346
孟加拉 3,462 122,660 49,666 1,582
南非 4,518 106,108 55,045 2,102
加拿大 349 103,767 66,135 8,512
卡塔爾 0 89,579 71,501 99
美國疫情全球數據
2,425,617
確診累積
+30,381(較上日)		 123,499
死亡個案
+746(較上日)		 1,020,412
治癒人數
+17,090(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 664 412,636 87,335 31,314
加利福尼亞州 6,712 191,477 51,450 5,635
新澤西州 570 172,960 38,078 13,081
伊利諾伊州 601 137,825 105,076 6,707
德克薩斯州 5,370 125,015 70,714 2,251
馬薩諸塞州 229 107,439 88,725 7,890
佛羅里達州 3,286 103,503 20,239 3,240
賓夕法尼亞州 616 87,284 64,502 6,527
密歇根州 262 68,221 49,290 6,110
佐治亞州 1,882 67,810 5,680 2,695
中國大陸疫情全球數據
83,431
確診累積
+13(較上日)		 4,634
死亡個案
0(較上日)		 78,428
治癒人數
+4(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,135 63,623 4,512
廣東 0 1,634 1,620 8
河南 0 1,276 1,254 22
浙江 0 1,269 1,267 1
湖南 0 1,019 1,015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 7 850 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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