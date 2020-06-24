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叫停對南韓軍事行動 金正恩做「好人」皇妹「醜人」？
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|1,180
確診/疑似
+2(較上日)
|6
死亡個案
0(較上日)
|1,086
治癒人數
+3(較上日)
|環球疫情全球數據
|9,420,568
確診累積
+131,302(較上日)
|480,573
死亡個案
+4,693(較上日)
|5,076,112
治癒人數
+90,215(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|30,381
|2,425,617
|1,020,412
|123,499
|巴西
|37,873
|1,151,479
|628,326
|52,771
|俄羅斯
|7,176
|606,881
|368,822
|8,513
|印度
|8,008
|457,621
|259,092
|14,500
|英國
|921
|307,682
|1,330
|43,011
|西班牙
|248
|293,832
|196,958
|28,325
|秘魯
|3,363
|260,810
|148,437
|8,404
|智利
|0
|250,767
|210,570
|4,505
|意大利
|113
|238,833
|184,585
|34,675
|伊朗
|0
|209,970
|169,160
|9,863
|法國
|423
|197,804
|74,995
|29,723
|德國
|349
|192,786
|176,325
|8,986
|墨西哥
|6,288
|191,410
|144,448
|23,377
|土耳其
|1,268
|190,165
|162,848
|5,001
|巴基斯坦
|3,892
|188,926
|77,754
|3,755
|沙特阿拉伯
|0
|164,144
|109,885
|1,346
|孟加拉
|3,462
|122,660
|49,666
|1,582
|南非
|4,518
|106,108
|55,045
|2,102
|加拿大
|349
|103,767
|66,135
|8,512
|卡塔爾
|0
|89,579
|71,501
|99
|美國疫情全球數據
|2,425,617
確診累積
+30,381(較上日)
|123,499
死亡個案
+746(較上日)
|1,020,412
治癒人數
+17,090(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|664
|412,636
|87,335
|31,314
|加利福尼亞州
|6,712
|191,477
|51,450
|5,635
|新澤西州
|570
|172,960
|38,078
|13,081
|伊利諾伊州
|601
|137,825
|105,076
|6,707
|德克薩斯州
|5,370
|125,015
|70,714
|2,251
|馬薩諸塞州
|229
|107,439
|88,725
|7,890
|佛羅里達州
|3,286
|103,503
|20,239
|3,240
|賓夕法尼亞州
|616
|87,284
|64,502
|6,527
|密歇根州
|262
|68,221
|49,290
|6,110
|佐治亞州
|1,882
|67,810
|5,680
|2,695
|中國大陸疫情全球數據
|83,431
確診累積
+13(較上日)
|4,634
死亡個案
0(較上日)
|78,428
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,135
|63,623
|4,512
|廣東
|0
|1,634
|1,620
|8
|河南
|0
|1,276
|1,254
|22
|浙江
|0
|1,269
|1,267
|1
|湖南
|0
|1,019
|1,015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|7
|850
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫