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【美國示威】白宮外出現「黑宮自治區」 特朗普威脅清場
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|1178
確診/疑似
0(較上日)
|6
死亡個案
0(較上日)
|1083
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9403677
確診累積
+114411(較上日)
|480234
死亡個案
+4354(較上日)
|5057058
治癒人數
+71161(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|30380
|2425616
|1020412
|123499
|巴西
|37873
|1151479
|627963
|52771
|俄羅斯
|0
|599705
|356429
|8359
|印度
|6939
|456552
|258685
|14483
|英國
|921
|307682
|1330
|43011
|西班牙
|248
|293832
|196958
|28325
|秘魯
|3363
|260810
|148437
|8404
|智利
|0
|250767
|210570
|4505
|意大利
|113
|238833
|184585
|34675
|伊朗
|0
|209970
|169160
|9863
|法國
|423
|197804
|74995
|29723
|德國
|341
|192778
|175825
|8986
|墨西哥
|6288
|191410
|144448
|23377
|土耳其
|1268
|190165
|162848
|5001
|巴基斯坦
|3892
|188926
|77754
|3755
|沙特阿拉伯
|0
|164144
|109885
|1346
|孟加拉
|0
|119198
|47635
|1545
|南非
|4518
|106108
|55045
|2102
|加拿大
|349
|103767
|66135
|8512
|卡塔爾
|0
|89579
|71501
|99
|美國疫情全球數據
|2425616
確診累積
+30380(較上日)
|123499
死亡個案
+746(較上日)
|1020412
治癒人數
+17090(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|664
|412636
|87335
|31314
|加利福尼亞州
|6712
|191477
|51450
|5635
|新澤西州
|570
|172960
|38078
|13081
|伊利諾伊州
|601
|137825
|105076
|6707
|德克薩斯州
|5370
|125015
|70714
|2251
|馬薩諸塞州
|229
|107439
|88725
|7890
|佛羅里達州
|3286
|103503
|20239
|3240
|賓夕法尼亞州
|616
|87284
|64502
|6527
|密歇根州
|262
|68221
|49290
|6110
|佐治亞州
|1882
|67810
|5680
|2695
|中國大陸疫情全球數據
|83431
確診累積
+13(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78428
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1620
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|7
|850
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫