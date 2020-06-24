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新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2020/06/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日　時間13:00）
香港疫情全球數據
1178
確診/疑似
0(較上日)		 6
死亡個案
0(較上日)		 1083
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9402314
確診累積
+113048(較上日)		 480213
死亡個案
+4333(較上日)		 5056363
治癒人數
+70466(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 30306 2425542 1020403 123498
巴西 37873 1151479 627963 52771
俄羅斯 0 599705 356429 8359
印度 6570 456183 258685 14483
英國 921 307682 1330 43011
西班牙 248 293832 196958 28325
秘魯 3363 260810 148437 8404
智利 0 250767 210570 4505
意大利 113 238833 184585 34675
伊朗 0 209970 169160 9863
法國 423 197804 74995 29723
德國 341 192778 175825 8986
墨西哥 6288 191410 144448 23377
土耳其 1268 190165 162848 5001
巴基斯坦 3892 188926 77754 3755
沙特阿拉伯 0 164144 109885 1346
孟加拉 0 119198 47635 1545
南非 4518 106108 55045 2102
加拿大 349 103767 66135 8512
卡塔爾 0 89579 71501 99
美國疫情全球數據
2425542
確診累積
+30306(較上日)		 123498
死亡個案
+745(較上日)		 1020403
治癒人數
+17081(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 664 412636 87335 31314
加利福尼亞州 6712 191477 51450 5635
新澤西州 570 172960 38078 13081
伊利諾伊州 601 137825 105076 6707
德克薩斯州 5370 125015 70714 2251
馬薩諸塞州 229 107439 88725 7890
佛羅里達州 3286 103503 20239 3240
賓夕法尼亞州 616 87284 64502 6527
密歇根州 262 68221 49290 6110
佐治亞州 1882 67810 5680 2695
中國大陸疫情全球數據
83431
確診累積
+13(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78428
治癒人數
+4(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1620 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 7 850 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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