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新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/06/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日　時間04:00）
香港疫情全球數據
1178
確診/疑似
0(較上日)		 6
死亡個案
0(較上日)		 1083
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9327712
確診累積
+38446(較上日)		 477314
死亡個案
+1434(較上日)		 5016705
治癒人數
+30808(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16129 2411365 1006011 123266
巴西 3824 1117430 618492 51502
俄羅斯 0 599705 356429 8359
印度 6449 456062 258523 14483
英國 921 307682 1322 43011
西班牙 248 293832 196958 28325
秘魯 0 257447 145320 8223
智利 0 250767 210570 4505
意大利 113 238833 184585 34675
伊朗 0 209970 169160 9863
法國 423 197804 74995 29723
德國 102 192539 175825 8979
土耳其 1268 190165 162848 5001
墨西哥 0 185122 140118 22584
巴基斯坦 0 185034 73471 3695
沙特阿拉伯 0 164144 109885 1346
孟加拉 0 119198 47635 1545
南非 4518 106108 55045 2102
加拿大 268 103686 66059 8510
卡塔爾 0 89579 71501 99
美國疫情全球數據
2411365
確診累積
+16129(較上日)		 123266
死亡個案
+513(較上日)		 1006011
治癒人數
+2689(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 525 412497 87335 31301
加利福尼亞州 186 184951 49410 5580
新澤西州 206 172596 38078 13077
伊利諾伊州 601 137825 104512 6707
德克薩斯州 1658 121303 69201 2231
馬薩諸塞州 0 107210 88725 7874
佛羅里達州 3286 103503 20239 3256
賓夕法尼亞州 543 87211 59754 6521
密歇根州 238 68197 49290 6109
佐治亞州 1750 67678 5299 2688
中國大陸疫情全球數據
83418
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78424
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1619 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 843 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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