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新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/06/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1178
確診/疑似
0(較上日)		 6
死亡個案
0(較上日)		 1083
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9316692
確診累積
+27426(較上日)		 477073
死亡個案
+1193(較上日)		 5014533
治癒人數
+28636(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 11300 2406536 1005688 123157
巴西 3824 1117430 618492 51502
俄羅斯 0 599705 356429 8359
印度 6246 455859 258523 14483
英國 921 307682 1322 43011
西班牙 248 293832 196958 28325
秘魯 0 257447 145320 8223
智利 0 250767 210570 4505
意大利 113 238833 184585 34675
伊朗 0 209970 169160 9863
法國 423 197804 74995 29723
德國 102 192539 175825 8979
土耳其 1268 190165 162848 5001
墨西哥 0 185122 140118 22584
巴基斯坦 0 185034 73471 3695
沙特阿拉伯 0 164144 109885 1346
孟加拉 0 119198 47635 1545
加拿大 204 103622 65978 8502
南非 0 101590 53444 1991
卡塔爾 0 89579 71501 99
美國疫情全球數據
2406536
確診累積
+11300(較上日)		 123157
死亡個案
+404(較上日)		 1005688
治癒人數
+2366(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 525 412497 87335 31301
加利福尼亞州 186 184951 49410 5580
新澤西州 206 172596 38078 13077
伊利諾伊州 0 137224 104512 6671
德克薩斯州 1173 120818 69174 2224
馬薩諸塞州 0 107210 88725 7874
佛羅里達州 3286 103503 20239 3256
賓夕法尼亞州 543 87211 59754 6521
密歇根州 238 68197 49290 6109
佐治亞州 0 65928 5299 2648
中國大陸疫情全球數據
83418
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78424
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1619 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 843 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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