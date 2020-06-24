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【歐洲疫情】安聯：歐洲職位保留計劃 已造成900萬個「殭屍職位」
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月24日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|1178
確診/疑似
0(較上日)
|6
死亡個案
0(較上日)
|1083
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9310393
確診累積
+21127(較上日)
|476674
死亡個案
+794(較上日)
|5008274
治癒人數
+22377(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6497
|2401733
|1003728
|122880
|巴西
|3824
|1117430
|614805
|51502
|俄羅斯
|0
|599705
|356429
|8359
|印度
|6192
|455805
|258523
|14483
|英國
|921
|307682
|1322
|43011
|西班牙
|0
|293584
|196958
|28324
|秘魯
|0
|257447
|145320
|8223
|智利
|0
|250767
|210570
|4505
|意大利
|113
|238833
|184585
|34675
|伊朗
|0
|209970
|169160
|9863
|法國
|0
|197381
|74736
|29666
|德國
|95
|192532
|175784
|8979
|土耳其
|1268
|190165
|162848
|5001
|墨西哥
|0
|185122
|140118
|22584
|巴基斯坦
|0
|185034
|73471
|3695
|沙特阿拉伯
|0
|164144
|109885
|1346
|孟加拉
|0
|119198
|47635
|1545
|加拿大
|193
|103611
|65967
|8502
|南非
|0
|101590
|53444
|1991
|卡塔爾
|0
|89579
|71501
|99
|美國疫情全球數據
|2401733
確診累積
+6497(較上日)
|122880
死亡個案
+127(較上日)
|1003728
治癒人數
+406(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|411972
|87335
|31268
|加利福尼亞州
|0
|184765
|49410
|5567
|新澤西州
|0
|172390
|37146
|13030
|伊利諾伊州
|0
|137224
|104512
|6671
|德克薩斯州
|324
|119969
|69174
|2220
|馬薩諸塞州
|0
|107210
|88725
|7874
|佛羅里達州
|3286
|103503
|19517
|3256
|賓夕法尼亞州
|0
|86668
|59459
|6497
|密歇根州
|0
|67959
|49290
|6098
|佐治亞州
|0
|65928
|5299
|2648
|中國大陸疫情全球數據
|83418
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78424
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1619
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|843
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫