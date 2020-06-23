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【美股開市】道指彈240點 納指及蘋果破頂 受惠特朗普確認中美貿易協議仍有效
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|1178
確診/疑似
+16(較上日)
|6
死亡個案
+1(較上日)
|1083
治癒人數
+5(較上日)
|環球疫情全球數據
|9272160
確診累積
+129453(較上日)
|475481
死亡個案
+3611(較上日)
|4974969
治癒人數
+97540(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|26554
|2390402
|1003322
|122693
|巴西
|26616
|1113606
|601741
|51407
|俄羅斯
|7425
|599705
|356429
|8359
|印度
|11240
|441948
|248889
|14030
|英國
|958
|306761
|1322
|42731
|西班牙
|232
|293584
|196958
|28324
|秘魯
|2511
|257447
|145320
|8223
|智利
|0
|246963
|205397
|4502
|意大利
|221
|238720
|183426
|34657
|伊朗
|2445
|209970
|169160
|9863
|法國
|373
|197381
|74736
|29666
|德國
|669
|192437
|175742
|8977
|土耳其
|1212
|188897
|161533
|4974
|墨西哥
|4577
|185122
|140118
|22584
|巴基斯坦
|3946
|185034
|73471
|3695
|沙特阿拉伯
|3139
|164144
|109885
|1346
|孟加拉
|3412
|119198
|47635
|1545
|加拿大
|340
|103418
|65721
|8494
|南非
|4288
|101590
|53444
|1991
|卡塔爾
|1176
|89579
|71501
|99
|美國疫情全球數據
|2390402
確診累積
+26554(較上日)
|122693
死亡個案
+393(較上日)
|1003322
治癒人數
+22486(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|708
|411972
|87335
|31268
|加利福尼亞州
|6198
|184765
|49410
|5567
|新澤西州
|313
|172390
|37146
|13030
|伊利諾伊州
|462
|137224
|104512
|6671
|德克薩斯州
|5112
|119645
|69174
|2218
|馬薩諸塞州
|149
|107210
|88725
|7874
|佛羅里達州
|0
|100217
|19517
|3176
|賓夕法尼亞州
|439
|86668
|59459
|6485
|密歇根州
|246
|67959
|49290
|6098
|佐治亞州
|1227
|65928
|5299
|2648
|中國大陸疫情全球數據
|83418
確診累積
+14(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78424
治癒人數
+11(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1619
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|13
|843
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫