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新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/06/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日　時間23:00）
香港疫情全球數據
1178
確診/疑似
+16(較上日)		 6
死亡個案
+1(較上日)		 1083
治癒人數
+5(較上日)
環球疫情全球數據
9272160
確診累積
+129453(較上日)		 475481
死亡個案
+3611(較上日)		 4974969
治癒人數
+97540(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 26554 2390402 1003322 122693
巴西 26616 1113606 601741 51407
俄羅斯 7425 599705 356429 8359
印度 11240 441948 248889 14030
英國 958 306761 1322 42731
西班牙 232 293584 196958 28324
秘魯 2511 257447 145320 8223
智利 0 246963 205397 4502
意大利 221 238720 183426 34657
伊朗 2445 209970 169160 9863
法國 373 197381 74736 29666
德國 669 192437 175742 8977
土耳其 1212 188897 161533 4974
墨西哥 4577 185122 140118 22584
巴基斯坦 3946 185034 73471 3695
沙特阿拉伯 3139 164144 109885 1346
孟加拉 3412 119198 47635 1545
加拿大 340 103418 65721 8494
南非 4288 101590 53444 1991
卡塔爾 1176 89579 71501 99
美國疫情全球數據
2390402
確診累積
+26554(較上日)		 122693
死亡個案
+393(較上日)		 1003322
治癒人數
+22486(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 708 411972 87335 31268
加利福尼亞州 6198 184765 49410 5567
新澤西州 313 172390 37146 13030
伊利諾伊州 462 137224 104512 6671
德克薩斯州 5112 119645 69174 2218
馬薩諸塞州 149 107210 88725 7874
佛羅里達州 0 100217 19517 3176
賓夕法尼亞州 439 86668 59459 6485
密歇根州 246 67959 49290 6098
佐治亞州 1227 65928 5299 2648
中國大陸疫情全球數據
83418
確診累積
+14(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78424
治癒人數
+11(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1619 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 13 843 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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