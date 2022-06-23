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【烏克蘭戰爭】澤連斯基望成歐盟候選國 G7料宣布增對俄措施（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|1,230,656
確診/疑似
0(較上日)
|9,397
死亡個案
0(較上日)
|62,510
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|546,798,810
確診累積
+630,718(較上日)
|6,347,472
死亡個案
+1,915(較上日)
|518,172,373
治癒人數
+466,924(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|198,528
|88,443,398
|84,155,353
|1,039,771
|印度
|12,940
|43,347,597
|42,736,027
|524,941
|巴西
|70,285
|31,894,505
|30,532,868
|669,612
|法國
|77,967
|30,354,599
|29,421,600
|149,228
|德國
|0
|27,454,225
|26,340,200
|140,462
|美國疫情全球數據
|88,443,398
確診累積
+198,528(較上日)
|1,039,771
死亡個案
+871(較上日)
|84,155,353
治癒人數
+112,967(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,535
|9,963,995
|9,220,451
|92,262
|德克薩斯州
|8,223
|7,087,143
|6,805,927
|89,024
|佛羅里達州
|12,092
|6,438,852
|6,049,528
|75,337
|紐約州
|4,154
|5,732,447
|5,607,090
|70,002
|伊利諾伊州
|4,609
|3,398,128
|3,206,671
|38,463
|中國大陸疫情全球數據
|225,397
確診累積
+48(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|219,454
治癒人數
+93(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,401
|63,887
|4,512
|上海
|18
|63,214
|62,463
|595
|吉林
|0
|40,293
|40,167
|5
|廣東
|12
|7,397
|7,320
|8
|北京
|1
|3,664
|3,498
|9
|香港疫情全球數據
|1,230,656
確診累積
0(較上日)
|9,397
死亡個案
0(較上日)
|62,510
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫