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新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2022/06/23

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日　時間19:00）
香港疫情全球數據
1,230,656
確診/疑似
0(較上日)		 9,397
死亡個案
0(較上日)		 62,510
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
546,798,810
確診累積
+630,718(較上日)		 6,347,472
死亡個案
+1,915(較上日)		 518,172,373
治癒人數
+466,924(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 198,528 88,443,398 84,155,353 1,039,771
印度 12,940 43,347,597 42,736,027 524,941
巴西 70,285 31,894,505 30,532,868 669,612
法國 77,967 30,354,599 29,421,600 149,228
德國 0 27,454,225 26,340,200 140,462
美國疫情全球數據
88,443,398
確診累積
+198,528(較上日)		 1,039,771
死亡個案
+871(較上日)		 84,155,353
治癒人數
+112,967(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,535 9,963,995 9,220,451 92,262
德克薩斯州 8,223 7,087,143 6,805,927 89,024
佛羅里達州 12,092 6,438,852 6,049,528 75,337
紐約州 4,154 5,732,447 5,607,090 70,002
伊利諾伊州 4,609 3,398,128 3,206,671 38,463
中國大陸疫情全球數據
225,397
確診累積
+48(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 219,454
治癒人數
+93(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,401 63,887 4,512
上海 18 63,214 62,463 595
吉林 0 40,293 40,167 5
廣東 12 7,397 7,320 8
北京 1 3,664 3,498 9
香港疫情全球數據
1,230,656
確診累積
0(較上日)		 9,397
死亡個案
0(較上日)		 62,510
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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