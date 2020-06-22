  • 32°C
香港時間 : 2020622日 (一) 17:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/06/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日　時間17:00）
香港疫情全球數據
1132
確診/疑似
0(較上日)		 5
死亡個案
0(較上日)		 1078
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
9107941
確診累積
+95806(較上日)		 471320
死亡個案
+3430(較上日)		 4853765
治癒人數
+47775(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17155 2356984 980367 122260
巴西 16851 1086990 588118 50659
俄羅斯 7600 592280 344416 8206
印度 5631 426910 237252 13703
英國 2 305803 1319 42717
西班牙 334 293352 196958 28323
秘魯 3598 254936 141967 8045
智利 5607 242355 200569 4479
意大利 224 238499 182893 34634
伊朗 0 204952 163591 9623
法國 284 197008 74496 29643
德國 381 191657 175042 8962
土耳其 1192 187685 160240 4950
巴基斯坦 4471 181088 71458 3590
墨西哥 5343 180545 135279 21825
沙特阿拉伯 0 157612 101130 1267
孟加拉 3480 115786 46755 1502
加拿大 316 103078 65249 8482
南非 4621 97302 51608 1930
卡塔爾 0 87369 68319 98
美國疫情全球數據
2356984
確診累積
+17155(較上日)		 122260
死亡個案
+203(較上日)		 980367
治癒人數
+6079(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 830 411264 87131 31215
加利福尼亞州 3354 178567 48378 5518
新澤西州 290 172077 36164 12997
伊利諾伊州 658 136762 103806 6647
德克薩斯州 3125 114533 68499 2202
馬薩諸塞州 125 107061 88725 7858
佛羅里達州 0 97291 18994 3164
賓夕法尼亞州 65 85983 58994 6482
密歇根州 168 67713 49290 6091
佐治亞州 892 64701 4948 2643
中國大陸疫情全球數據
83397
確診累積
+17(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78413
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1614 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 9 830 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

英國雷丁持刀襲擊3死3重傷 警方列恐怖襲擊

下一篇文章

全球新冠肺炎單日確診創新高 巴西死亡破5萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」
【中印衝突】印度官員：解放軍40死「至少多印一倍」
【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平
【美國疫情】確診大反彈 日增3萬重返封城水平
新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間17:00）
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
【中印衝突】容許向解放軍開槍 印度據報不再守協議
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼