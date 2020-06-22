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英國雷丁持刀襲擊3死3重傷 警方列恐怖襲擊
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|1132
確診/疑似
0(較上日)
|5
死亡個案
0(較上日)
|1078
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9107941
確診累積
+95806(較上日)
|471320
死亡個案
+3430(較上日)
|4853765
治癒人數
+47775(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17155
|2356984
|980367
|122260
|巴西
|16851
|1086990
|588118
|50659
|俄羅斯
|7600
|592280
|344416
|8206
|印度
|5631
|426910
|237252
|13703
|英國
|2
|305803
|1319
|42717
|西班牙
|334
|293352
|196958
|28323
|秘魯
|3598
|254936
|141967
|8045
|智利
|5607
|242355
|200569
|4479
|意大利
|224
|238499
|182893
|34634
|伊朗
|0
|204952
|163591
|9623
|法國
|284
|197008
|74496
|29643
|德國
|381
|191657
|175042
|8962
|土耳其
|1192
|187685
|160240
|4950
|巴基斯坦
|4471
|181088
|71458
|3590
|墨西哥
|5343
|180545
|135279
|21825
|沙特阿拉伯
|0
|157612
|101130
|1267
|孟加拉
|3480
|115786
|46755
|1502
|加拿大
|316
|103078
|65249
|8482
|南非
|4621
|97302
|51608
|1930
|卡塔爾
|0
|87369
|68319
|98
|美國疫情全球數據
|2356984
確診累積
+17155(較上日)
|122260
死亡個案
+203(較上日)
|980367
治癒人數
+6079(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|830
|411264
|87131
|31215
|加利福尼亞州
|3354
|178567
|48378
|5518
|新澤西州
|290
|172077
|36164
|12997
|伊利諾伊州
|658
|136762
|103806
|6647
|德克薩斯州
|3125
|114533
|68499
|2202
|馬薩諸塞州
|125
|107061
|88725
|7858
|佛羅里達州
|0
|97291
|18994
|3164
|賓夕法尼亞州
|65
|85983
|58994
|6482
|密歇根州
|168
|67713
|49290
|6091
|佐治亞州
|892
|64701
|4948
|2643
|中國大陸疫情全球數據
|83397
確診累積
+17(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78413
治癒人數
+1(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1614
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|9
|830
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫