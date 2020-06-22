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美國一夜間發生3宗槍擊 1死多人傷
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1132
確診/疑似
0(較上日)
|5
死亡個案
0(較上日)
|1078
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|9012135
確診累積
0(較上日)
|467890
死亡個案
0(較上日)
|4805990
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|2339829
|974288
|122057
|巴西
|0
|1070139
|576779
|50058
|俄羅斯
|0
|584680
|339711
|8111
|印度
|0
|421279
|234714
|13488
|英國
|0
|305801
|1319
|42717
|西班牙
|0
|293018
|196958
|28322
|秘魯
|0
|251338
|143017
|7861
|意大利
|0
|238275
|182453
|34610
|智利
|0
|236748
|196609
|4295
|伊朗
|0
|204952
|163591
|9623
|法國
|0
|196724
|74436
|29636
|德國
|0
|191276
|174900
|8961
|土耳其
|0
|186493
|158828
|4927
|巴基斯坦
|0
|176617
|67892
|3501
|墨西哥
|0
|175202
|131686
|20781
|沙特阿拉伯
|0
|157612
|101130
|1267
|孟加拉
|0
|112306
|45077
|1464
|加拿大
|0
|102762
|64826
|8466
|南非
|0
|92681
|50326
|1877
|卡塔爾
|0
|87369
|68319
|98
|美國疫情全球數據
|2339829
確診累積
0(較上日)
|122057
死亡個案
0(較上日)
|974288
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|410434
|87131
|31174
|加利福尼亞州
|0
|175213
|47972
|5496
|新澤西州
|0
|171787
|35883
|12985
|伊利諾伊州
|0
|136104
|103806
|6625
|德克薩斯州
|0
|111408
|67096
|2193
|馬薩諸塞州
|0
|106936
|88725
|7828
|佛羅里達州
|0
|97291
|18994
|3164
|賓夕法尼亞州
|0
|85918
|58994
|6481
|密歇根州
|0
|67545
|49290
|6088
|馬里蘭州
|0
|64306
|4745
|3066
|中國大陸疫情全球數據
|83380
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78412
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1614
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|821
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫