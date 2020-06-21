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新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/06/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日　時間20:00）
香港疫情全球數據
1132
確診/疑似
+3(較上日)		 5
死亡個案
0(較上日)		 1078
治癒人數
+1(較上日)
環球疫情全球數據
8988093
確診累積
+133750(較上日)		 467519
死亡個案
+3671(較上日)		 4793126
治癒人數
+100797(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 25919 2331536 973055 122009
巴西 31571 1070139 576779 50058
俄羅斯 7728 584680 339711 8111
印度 11097 412955 228605 13292
英國 1297 304580 1319 42674
西班牙 363 293018 196958 28322
秘魯 3413 251338 143017 7861
意大利 264 238275 182453 34610
智利 5355 236748 196609 4295
伊朗 2368 204952 163591 9623
法國 641 196724 74436 29636
德國 427 191225 174900 8961
土耳其 1248 186493 158828 4927
巴基斯坦 4951 176617 67892 3501
墨西哥 4717 175202 131686 20781
沙特阿拉伯 0 154233 98917 1230
孟加拉 3531 112306 45077 1464
加拿大 436 102762 64826 8466
南非 4966 92681 50326 1877
卡塔爾 881 87369 68319 98
美國疫情全球數據
2331536
確診累積
+25919(較上日)		 122009
死亡個案
+468(較上日)		 973055
治癒人數
+16697(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 841 410434 87131 31174
加利福尼亞州 4316 175213 47972 5496
新澤西州 345 171787 35883 12985
伊利諾伊州 634 136104 103806 6625
德克薩斯州 4250 111408 67096 2193
馬薩諸塞州 286 106936 88725 7828
佛羅里達州 4049 93797 18190 3147
賓夕法尼亞州 88 85677 58599 6477
密歇根州 448 67545 49290 6088
馬里蘭州 0 63956 4745 3052
中國大陸疫情全球數據
83380
確診累積
+28(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78412
治癒人數
+2(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1614 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 22 821 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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