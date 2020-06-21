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特朗普造勢會稱新冠病毒為「Kung Flu」涉種族歧視
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|1132
確診/疑似
+3(較上日)
|5
死亡個案
0(較上日)
|1078
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|8988093
確診累積
+133750(較上日)
|467519
死亡個案
+3671(較上日)
|4793126
治癒人數
+100797(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|25919
|2331536
|973055
|122009
|巴西
|31571
|1070139
|576779
|50058
|俄羅斯
|7728
|584680
|339711
|8111
|印度
|11097
|412955
|228605
|13292
|英國
|1297
|304580
|1319
|42674
|西班牙
|363
|293018
|196958
|28322
|秘魯
|3413
|251338
|143017
|7861
|意大利
|264
|238275
|182453
|34610
|智利
|5355
|236748
|196609
|4295
|伊朗
|2368
|204952
|163591
|9623
|法國
|641
|196724
|74436
|29636
|德國
|427
|191225
|174900
|8961
|土耳其
|1248
|186493
|158828
|4927
|巴基斯坦
|4951
|176617
|67892
|3501
|墨西哥
|4717
|175202
|131686
|20781
|沙特阿拉伯
|0
|154233
|98917
|1230
|孟加拉
|3531
|112306
|45077
|1464
|加拿大
|436
|102762
|64826
|8466
|南非
|4966
|92681
|50326
|1877
|卡塔爾
|881
|87369
|68319
|98
|美國疫情全球數據
|2331536
確診累積
+25919(較上日)
|122009
死亡個案
+468(較上日)
|973055
治癒人數
+16697(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|841
|410434
|87131
|31174
|加利福尼亞州
|4316
|175213
|47972
|5496
|新澤西州
|345
|171787
|35883
|12985
|伊利諾伊州
|634
|136104
|103806
|6625
|德克薩斯州
|4250
|111408
|67096
|2193
|馬薩諸塞州
|286
|106936
|88725
|7828
|佛羅里達州
|4049
|93797
|18190
|3147
|賓夕法尼亞州
|88
|85677
|58599
|6477
|密歇根州
|448
|67545
|49290
|6088
|馬里蘭州
|0
|63956
|4745
|3052
|中國大陸疫情全球數據
|83380
確診累積
+28(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78412
治癒人數
+2(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1614
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|22
|821
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫