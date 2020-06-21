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新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2020/06/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日　時間08:00）
香港疫情全球數據
1129
確診/疑似
0(較上日)		 5
死亡個案
0(較上日)		 1077
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8947612
確診累積
+93269(較上日)		 466453
死亡個案
+2605(較上日)		 4762939
治癒人數
+70610(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 24204 2329821 972268 121979
巴西 31571 1070139 573590 50058
俄羅斯 0 576952 334592 8002
印度 9869 411727 228181 13277
英國 1297 304580 1319 42674
西班牙 363 293018 196958 28322
秘魯 3413 251338 143017 7861
意大利 264 238275 182453 34610
智利 5355 236748 196609 4295
伊朗 0 202584 161384 9507
法國 641 196724 74436 29636
德國 418 191216 174700 8961
土耳其 1248 186493 158828 4927
巴基斯坦 0 171666 63504 3382
墨西哥 0 170485 127332 20394
沙特阿拉伯 0 154233 98917 1230
孟加拉 0 108775 43993 1425
加拿大 436 102762 64826 8466
南非 4966 92681 50326 1877
卡塔爾 0 86488 66763 94
美國疫情全球數據
2329821
確診累積
+24204(較上日)		 121979
死亡個案
+438(較上日)		 972268
治癒人數
+15910(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 841 410434 87131 31174
加利福尼亞州 4066 174963 47839 5494
新澤西州 235 171677 35883 12984
伊利諾伊州 634 136104 103806 6625
德克薩斯州 3726 110884 67096 2193
馬薩諸塞州 286 106936 88725 7828
佛羅里達州 4049 93797 18190 3147
賓夕法尼亞州 88 85677 58599 6477
密歇根州 448 67545 49290 6087
馬里蘭州 0 63956 4745 3052
中國大陸疫情全球數據
83352
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78411
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1613 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 799 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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