  • 29°C
香港時間 : 2020621日 (日) 03:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/06/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1129
確診/疑似
0(較上日)		 5
死亡個案
0(較上日)		 1077
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8895547
確診累積
+41204(較上日)		 464899
死亡個案
+1051(較上日)		 4729016
治癒人數
+36687(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 11976 2317593 962880 121735
巴西 4600 1043168 560001 49156
俄羅斯 0 576952 334592 8002
印度 9620 411478 228158 13346
英國 1297 304580 1319 42674
西班牙 363 293018 196958 28322
秘魯 0 247925 135520 7660
意大利 264 238275 182453 34610
智利 5355 236748 196609 4295
伊朗 0 202584 161384 9507
法國 0 196083 74241 29633
德國 167 190965 174700 8960
土耳其 1248 186493 158828 4927
巴基斯坦 0 171666 63504 3382
墨西哥 0 170485 127332 20394
沙特阿拉伯 0 154233 98917 1230
孟加拉 0 108775 43993 1425
加拿大 137 102463 64621 8445
南非 4966 92681 50326 1877
卡塔爾 0 86488 66763 94
美國疫情全球數據
2317593
確診累積
+11976(較上日)		 121735
死亡個案
+194(較上日)		 962880
治癒人數
+6522(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 621 410214 87002 31172
新澤西州 231 171673 35883 12977
加利福尼亞州 26 170923 46963 5427
伊利諾伊州 0 135470 103806 6580
德克薩斯州 487 107645 65338 2174
馬薩諸塞州 0 106650 88725 7800
佛羅里達州 4049 93797 18190 3147
賓夕法尼亞州 60 85649 58599 6476
密歇根州 448 67545 49290 6087
馬里蘭州 0 63956 4685 3052
中國大陸疫情全球數據
83352
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78410
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1613 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 799 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間03:00）
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」