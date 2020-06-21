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【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1129
確診/疑似
0(較上日)
|5
死亡個案
0(較上日)
|1077
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8895547
確診累積
+41204(較上日)
|464899
死亡個案
+1051(較上日)
|4729016
治癒人數
+36687(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|11976
|2317593
|962880
|121735
|巴西
|4600
|1043168
|560001
|49156
|俄羅斯
|0
|576952
|334592
|8002
|印度
|9620
|411478
|228158
|13346
|英國
|1297
|304580
|1319
|42674
|西班牙
|363
|293018
|196958
|28322
|秘魯
|0
|247925
|135520
|7660
|意大利
|264
|238275
|182453
|34610
|智利
|5355
|236748
|196609
|4295
|伊朗
|0
|202584
|161384
|9507
|法國
|0
|196083
|74241
|29633
|德國
|167
|190965
|174700
|8960
|土耳其
|1248
|186493
|158828
|4927
|巴基斯坦
|0
|171666
|63504
|3382
|墨西哥
|0
|170485
|127332
|20394
|沙特阿拉伯
|0
|154233
|98917
|1230
|孟加拉
|0
|108775
|43993
|1425
|加拿大
|137
|102463
|64621
|8445
|南非
|4966
|92681
|50326
|1877
|卡塔爾
|0
|86488
|66763
|94
|美國疫情全球數據
|2317593
確診累積
+11976(較上日)
|121735
死亡個案
+194(較上日)
|962880
治癒人數
+6522(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|621
|410214
|87002
|31172
|新澤西州
|231
|171673
|35883
|12977
|加利福尼亞州
|26
|170923
|46963
|5427
|伊利諾伊州
|0
|135470
|103806
|6580
|德克薩斯州
|487
|107645
|65338
|2174
|馬薩諸塞州
|0
|106650
|88725
|7800
|佛羅里達州
|4049
|93797
|18190
|3147
|賓夕法尼亞州
|60
|85649
|58599
|6476
|密歇根州
|448
|67545
|49290
|6087
|馬里蘭州
|0
|63956
|4685
|3052
|中國大陸疫情全球數據
|83352
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78410
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1613
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|799
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫