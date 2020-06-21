  • 29°C
香港時間 : 2020621日 (日) 02:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/06/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1129
確診/疑似
0(較上日)		 5
死亡個案
0(較上日)		 1077
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8883015
確診累積
+28672(較上日)		 464680
死亡個案
+832(較上日)		 4708432
治癒人數
+16103(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 8967 2314584 958234 121674
巴西 4600 1043168 560001 49156
俄羅斯 0 576952 334592 8002
印度 5831 407689 220349 13269
英國 1297 304580 1319 42674
西班牙 363 293018 196958 28322
秘魯 0 247925 135520 7660
意大利 264 238275 182453 34610
智利 5355 236748 196609 4295
伊朗 0 202584 161384 9507
法國 0 196083 74241 29620
德國 167 190965 174700 8960
土耳其 1248 186493 158828 4927
巴基斯坦 0 171666 63504 3382
墨西哥 0 170485 127332 20394
沙特阿拉伯 0 154233 98917 1230
孟加拉 0 108775 43993 1425
加拿大 137 102463 64621 8445
南非 0 87715 47825 1831
卡塔爾 0 86488 66763 94
美國疫情全球數據
2314584
確診累積
+8967(較上日)		 121674
死亡個案
+133(較上日)		 958234
治癒人數
+1876(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 621 410214 87002 31172
新澤西州 0 171442 35445 12960
加利福尼亞州 26 170923 46963 5427
伊利諾伊州 0 135470 103806 6580
德克薩斯州 485 107643 65338 2174
馬薩諸塞州 0 106650 88725 7800
佛羅里達州 4049 93797 18190 3147
賓夕法尼亞州 60 85649 58599 6476
密歇根州 448 67545 45089 6087
馬里蘭州 0 63956 4685 3052
中國大陸疫情全球數據
83352
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78410
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1613 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 799 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間02:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間02:00）
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」