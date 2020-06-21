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新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/06/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日　時間01:00）
香港疫情全球數據
1129
確診/疑似
0(較上日)		 5
死亡個案
0(較上日)		 1077
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8875237
確診累積
+20894(較上日)		 464401
死亡個案
+553(較上日)		 4695114
治癒人數
+2785(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6723 2312340 957204 121620
巴西 4600 1043168 556126 49156
俄羅斯 0 576952 334592 8002
印度 1957 403815 218969 13109
英國 1297 304580 1319 42674
西班牙 363 293018 196958 28322
秘魯 0 247925 135520 7660
意大利 264 238275 182453 34610
智利 5355 236748 191491 4295
伊朗 0 202584 161384 9507
法國 0 196083 74241 29620
德國 38 190836 174579 8960
土耳其 0 185245 157516 4905
巴基斯坦 0 171666 63504 3382
墨西哥 0 170485 127332 20394
沙特阿拉伯 0 154233 98917 1230
孟加拉 0 108775 43993 1425
加拿大 0 102326 64318 8410
南非 0 87715 47825 1831
卡塔爾 0 86488 66763 94
美國疫情全球數據
2312340
確診累積
+6723(較上日)		 121620
死亡個案
+79(較上日)		 957204
治癒人數
+846(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 409593 87002 31159
新澤西州 0 171442 35445 12960
加利福尼亞州 0 170897 46963 5427
伊利諾伊州 0 135470 103806 6580
德克薩斯州 323 107481 65338 2174
馬薩諸塞州 0 106650 88725 7800
佛羅里達州 4049 93797 17160 3147
賓夕法尼亞州 0 85589 58599 6474
密歇根州 0 67097 45089 6068
馬里蘭州 0 63956 4685 3052
中國大陸疫情全球數據
83352
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78410
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1634 1613 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 0 799 584 9
山東 0 792 785 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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