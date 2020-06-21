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【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月21日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|1129
確診/疑似
0(較上日)
|5
死亡個案
0(較上日)
|1077
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8875237
確診累積
+20894(較上日)
|464401
死亡個案
+553(較上日)
|4695114
治癒人數
+2785(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6723
|2312340
|957204
|121620
|巴西
|4600
|1043168
|556126
|49156
|俄羅斯
|0
|576952
|334592
|8002
|印度
|1957
|403815
|218969
|13109
|英國
|1297
|304580
|1319
|42674
|西班牙
|363
|293018
|196958
|28322
|秘魯
|0
|247925
|135520
|7660
|意大利
|264
|238275
|182453
|34610
|智利
|5355
|236748
|191491
|4295
|伊朗
|0
|202584
|161384
|9507
|法國
|0
|196083
|74241
|29620
|德國
|38
|190836
|174579
|8960
|土耳其
|0
|185245
|157516
|4905
|巴基斯坦
|0
|171666
|63504
|3382
|墨西哥
|0
|170485
|127332
|20394
|沙特阿拉伯
|0
|154233
|98917
|1230
|孟加拉
|0
|108775
|43993
|1425
|加拿大
|0
|102326
|64318
|8410
|南非
|0
|87715
|47825
|1831
|卡塔爾
|0
|86488
|66763
|94
|美國疫情全球數據
|2312340
確診累積
+6723(較上日)
|121620
死亡個案
+79(較上日)
|957204
治癒人數
+846(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|409593
|87002
|31159
|新澤西州
|0
|171442
|35445
|12960
|加利福尼亞州
|0
|170897
|46963
|5427
|伊利諾伊州
|0
|135470
|103806
|6580
|德克薩斯州
|323
|107481
|65338
|2174
|馬薩諸塞州
|0
|106650
|88725
|7800
|佛羅里達州
|4049
|93797
|17160
|3147
|賓夕法尼亞州
|0
|85589
|58599
|6474
|密歇根州
|0
|67097
|45089
|6068
|馬里蘭州
|0
|63956
|4685
|3052
|中國大陸疫情全球數據
|83352
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78410
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1634
|1613
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|北京
|0
|799
|584
|9
|山東
|0
|792
|785
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫