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新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/06/20

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1128
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1074
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8799980
確診累積
+119265(較上日)		 462725
死亡個案
+4765(較上日)		 4652157
治癒人數
+74597(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 22016 2297313 956061 121407
巴西 54253 1038568 551631 49090
俄羅斯 0 569063 324406 7841
印度 10536 395812 214206 12970
英國 2 303283 1313 42546
西班牙 307 292655 196958 28315
秘魯 3537 247925 135520 7660
意大利 0 238011 181907 34561
智利 0 231393 191491 4093
伊朗 0 200262 159192 9392
法國 811 196083 74241 29620
德國 370 190660 174400 8960
土耳其 1214 185245 157516 4905
墨西哥 5030 170485 127332 20394
巴基斯坦 0 165062 61383 3229
沙特阿拉伯 0 150292 95764 1184
孟加拉 0 105535 42945 1388
加拿大 399 102314 64318 8408
南非 3825 87715 47825 1831
卡塔爾 0 85462 65409 93
美國疫情全球數據
2297313
確診累積
+22016(較上日)		 121407
死亡個案
+561(較上日)		 956061
治癒人數
+24706(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1167 409593 87002 31159
新澤西州 413 171442 35445 12960
加利福尼亞州 3382 170615 46963 5427
伊利諾伊州 692 135470 103806 6580
德克薩斯州 4497 107158 65331 2173
馬薩諸塞州 228 106650 88725 7800
佛羅里達州 0 89748 17160 3107
賓夕法尼亞州 501 85293 58365 6456
密歇根州 299 67097 45089 6067
馬里蘭州 0 63548 4685 3030
中國大陸疫情全球數據
83352
確診累積
+27(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78410
治癒人數
+12(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 3 1634 1613 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
北京 22 799 584 9
山東 0 792 783 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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