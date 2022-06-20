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新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2022/06/20

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日　時間11:00）
香港疫情全球數據
8,136,684
確診/疑似
0(較上日)		 9,395
死亡個案
0(較上日)		 62,510
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
551,282,299
確診累積
+133,583(較上日)		 6,342,142
死亡個案
+207(較上日)		 511,316,023
治癒人數
+215,835(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 22,505 88,004,073 83,871,026 1,038,323
印度 14,357 43,311,049 42,699,363 524,855
巴西 10,691 31,704,193 30,310,772 669,109
法國 0 30,079,458 29,335,072 149,039
德國 0 27,204,955 26,161,300 140,292
美國疫情全球數據
88,004,073
確診累積
+22,505(較上日)		 1,038,323
死亡個案
+34(較上日)		 83,871,026
治癒人數
+104,394(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 9,892,097 9,196,592 92,181
德克薩斯州 3,699 7,059,481 6,792,994 88,995
佛羅里達州 0 6,389,400 6,027,061 75,089
紐約州 9,264 5,718,962 5,589,205 69,940
伊利諾伊州 0 3,380,095 3,188,070 38,410
中國大陸疫情全球數據
225,281
確診累積
+38(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 219,215
治癒人數
+95(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,401 63,887 4,512
上海 15 63,177 62,433 595
吉林 0 40,293 40,166 5
廣東 3 7,371 7,315 8
北京 3 3,651 3,431 9
香港疫情全球數據
8,136,684
確診累積
0(較上日)		 9,395
死亡個案
0(較上日)		 62,510
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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