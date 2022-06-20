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馬克龍政黨保法國國會最大黨 失絕對多數議席優勢
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|8,136,684
確診/疑似
0(較上日)
|9,395
死亡個案
0(較上日)
|62,510
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|551,282,299
確診累積
+133,583(較上日)
|6,342,142
死亡個案
+207(較上日)
|511,316,023
治癒人數
+215,835(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|22,505
|88,004,073
|83,871,026
|1,038,323
|印度
|14,357
|43,311,049
|42,699,363
|524,855
|巴西
|10,691
|31,704,193
|30,310,772
|669,109
|法國
|0
|30,079,458
|29,335,072
|149,039
|德國
|0
|27,204,955
|26,161,300
|140,292
|美國疫情全球數據
|88,004,073
確診累積
+22,505(較上日)
|1,038,323
死亡個案
+34(較上日)
|83,871,026
治癒人數
+104,394(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|9,892,097
|9,196,592
|92,181
|德克薩斯州
|3,699
|7,059,481
|6,792,994
|88,995
|佛羅里達州
|0
|6,389,400
|6,027,061
|75,089
|紐約州
|9,264
|5,718,962
|5,589,205
|69,940
|伊利諾伊州
|0
|3,380,095
|3,188,070
|38,410
|中國大陸疫情全球數據
|225,281
確診累積
+38(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|219,215
治癒人數
+95(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,401
|63,887
|4,512
|上海
|15
|63,177
|62,433
|595
|吉林
|0
|40,293
|40,166
|5
|廣東
|3
|7,371
|7,315
|8
|北京
|3
|3,651
|3,431
|9
|香港疫情全球數據
|8,136,684
確診累積
0(較上日)
|9,395
死亡個案
0(較上日)
|62,510
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫