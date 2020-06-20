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儲局評估銀行資本 新冠病毒情景擬納測試範圍
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月20日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|1128
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1074
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8776078
確診累積
+95363(較上日)
|461788
死亡個案
+3828(較上日)
|4629817
治癒人數
+52257(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|18148
|2293445
|953453
|121365
|巴西
|48598
|1032913
|539526
|48954
|俄羅斯
|0
|569063
|324406
|7841
|印度
|10536
|395812
|214206
|12970
|英國
|0
|303281
|1313
|42546
|西班牙
|307
|292655
|196958
|28315
|秘魯
|3537
|247925
|135520
|7660
|意大利
|0
|238011
|181907
|34561
|智利
|0
|231393
|191491
|4093
|伊朗
|0
|200262
|159192
|9392
|法國
|811
|196083
|74241
|29620
|德國
|370
|190660
|174400
|8960
|土耳其
|1214
|185245
|157516
|4905
|墨西哥
|0
|165455
|123095
|19747
|巴基斯坦
|0
|165062
|61383
|3229
|沙特阿拉伯
|0
|150292
|95764
|1184
|孟加拉
|0
|105535
|42945
|1388
|加拿大
|289
|102204
|64165
|8408
|南非
|3825
|87715
|47825
|1831
|卡塔爾
|0
|85462
|65409
|93
|美國疫情全球數據
|2293445
確診累積
+18148(較上日)
|121365
死亡個案
+519(較上日)
|953453
治癒人數
+22098(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|700
|409126
|86999
|31156
|新澤西州
|413
|171442
|35445
|12960
|加利福尼亞州
|2784
|170017
|46790
|5422
|伊利諾伊州
|692
|135470
|103806
|6580
|馬薩諸塞州
|228
|106650
|88725
|7800
|德克薩斯州
|3083
|105744
|65331
|2161
|佛羅里達州
|0
|89748
|16551
|3107
|賓夕法尼亞州
|501
|85293
|58365
|6456
|密歇根州
|299
|67097
|45089
|6067
|馬里蘭州
|0
|63548
|4640
|3030
|中國大陸疫情全球數據
|83325
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78398
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1631
|1604
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|0
|777
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫