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新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2020/06/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日　時間21:00）
香港疫情全球數據
1128
確診/疑似
+3(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1074
治癒人數
+2(較上日)
環球疫情全球數據
8656216
確診累積
+123481(較上日)		 457227
死亡個案
+4527(較上日)		 4571706
治癒人數
+84556(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 21037 2264481 931150 120706
巴西 23050 983359 534580 47869
俄羅斯 7972 569063 324406 7841
印度 9596 382281 205744 12615
英國 0 301935 1313 42373
西班牙 585 292348 196958 27136
秘魯 3480 244388 131190 7461
意大利 331 238159 180544 34514
智利 4475 225103 186441 3841
伊朗 2615 200262 159192 9392
法國 467 195272 74011 29606
德國 717 190264 174100 8952
土耳其 1304 184031 156022 4882
墨西哥 5662 165455 123095 19747
巴基斯坦 4944 165062 61383 3229
沙特阿拉伯 4301 150292 95764 1184
孟加拉 3243 105535 42945 1388
加拿大 370 101879 63782 8361
卡塔爾 1021 85462 65409 93
南非 3478 83890 44920 1737
美國疫情全球數據
2264481
確診累積
+21037(較上日)		 120706
死亡個案
+606(較上日)		 931150
治癒人數
+12010(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2059 408426 86865 31092
新澤西州 430 171029 35053 12927
加利福尼亞州 3788 167233 45722 5362
伊利諾伊州 593 134778 86849 6537
馬薩諸塞州 271 106422 88725 7770
德克薩斯州 3357 102661 63815 2142
佛羅里達州 0 85926 16551 3064
賓夕法尼亞州 389 84792 57995 6427
密歇根州 301 66798 45089 6062
馬里蘭州 0 63229 4640 3016
中國大陸疫情全球數據
83325
確診累積
+31(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78398
治癒人數
+4(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 3 1631 1604 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 783 7
北京 25 777 584 9
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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