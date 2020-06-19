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斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1125
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1072
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8625644
確診累積
+92909(較上日)
|456630
死亡個案
+3930(較上日)
|4542064
治癒人數
+54914(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|20495
|2263939
|930994
|120703
|巴西
|23050
|983359
|534580
|47869
|俄羅斯
|0
|561091
|313963
|7660
|印度
|8406
|381091
|205182
|12604
|英國
|0
|301935
|1313
|42373
|西班牙
|585
|292348
|196958
|27136
|秘魯
|3480
|244388
|131190
|7461
|意大利
|331
|238159
|180544
|34514
|智利
|4475
|225103
|186441
|3841
|伊朗
|0
|197647
|156991
|9272
|法國
|467
|195272
|74011
|29606
|德國
|579
|190126
|174100
|8946
|土耳其
|1304
|184031
|156022
|4882
|墨西哥
|5662
|165455
|123095
|19747
|巴基斯坦
|4944
|165062
|61383
|3229
|沙特阿拉伯
|0
|145991
|93915
|1139
|孟加拉
|0
|102292
|40164
|1343
|加拿大
|368
|101877
|63782
|8361
|卡塔爾
|0
|84441
|63642
|86
|南非
|3478
|83890
|44920
|1737
|美國疫情全球數據
|2263939
確診累積
+20495(較上日)
|120703
死亡個案
+603(較上日)
|930994
治癒人數
+11854(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2059
|408426
|86865
|31092
|新澤西州
|430
|171029
|35053
|12927
|加利福尼亞州
|3641
|167086
|45722
|5362
|伊利諾伊州
|593
|134778
|86849
|6537
|馬薩諸塞州
|271
|106422
|88725
|7770
|德克薩斯州
|3357
|102661
|63815
|2142
|佛羅里達州
|0
|85926
|16551
|3064
|賓夕法尼亞州
|389
|84792
|57995
|6427
|密歇根州
|301
|66798
|45089
|6062
|馬里蘭州
|0
|63229
|4640
|3016
|中國大陸疫情全球數據
|83325
確診累積
+31(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78398
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|3
|1631
|1604
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|25
|777
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫