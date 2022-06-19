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新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2022/06/19

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日　時間10:00）
香港疫情全球數據
1,225,408
確診/疑似
0(較上日)		 9,394
死亡個案
0(較上日)		 62,510
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
544,113,039
確診累積
+179,400(較上日)		 6,341,613
死亡個案
+379(較上日)		 510,961,515
治癒人數
+260,252(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12,749 87,981,568 83,766,632 1,038,289
印度 11,703 43,295,496 42,690,845 524,840
巴西 20,127 31,693,502 30,310,772 669,062
法國 0 30,079,458 29,330,399 149,039
德國 0 27,204,478 26,150,000 140,292
美國疫情全球數據
87,981,568
確診累積
+12,749(較上日)		 1,038,289
死亡個案
+24(較上日)		 83,766,632
治癒人數
+68,107(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 9,892,097 9,187,078 92,181
德克薩斯州 5,280 7,055,782 6,788,061 88,981
佛羅里達州 0 6,389,400 6,018,597 75,089
紐約州 0 5,709,698 5,581,654 69,931
伊利諾伊州 0 3,380,095 3,182,623 38,410
中國大陸疫情全球數據
225,243
確診累積
+36(較上日)		 5,226
死亡個案
0(較上日)		 219,120
治癒人數
+53(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,401 63,887 4,512
上海 7 63,162 62,416 595
吉林 0 40,293 40,166 5
廣東 1 7,368 7,315 8
北京 1 3,647 3,422 9
香港疫情全球數據
1,225,408
確診累積
0(較上日)		 9,394
死亡個案
0(較上日)		 62,510
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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