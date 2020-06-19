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美最高法院裁定 特朗普政府企圖廢除「追夢者計劃」不合法
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|1125
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1072
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8597170
確診累積
+64435(較上日)
|455473
死亡個案
+2773(較上日)
|4525055
治癒人數
+37905(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16638
|2260082
|926139
|120543
|巴西
|17833
|978142
|530137
|47748
|俄羅斯
|0
|561091
|313963
|7660
|印度
|8406
|381091
|205182
|12604
|英國
|0
|301935
|1313
|42373
|西班牙
|585
|292348
|196958
|27136
|秘魯
|3480
|244388
|131190
|7461
|意大利
|331
|238159
|180544
|34514
|智利
|4475
|225103
|186441
|3841
|伊朗
|0
|197647
|156991
|9272
|法國
|467
|195272
|74011
|29606
|德國
|579
|190126
|174100
|8946
|土耳其
|1304
|184031
|156022
|4882
|巴基斯坦
|0
|160118
|59215
|3093
|墨西哥
|0
|159793
|119355
|19080
|沙特阿拉伯
|0
|145991
|93915
|1139
|孟加拉
|0
|102292
|40164
|1343
|加拿大
|368
|101877
|63782
|8361
|卡塔爾
|0
|84441
|63642
|86
|南非
|3478
|83890
|44920
|1737
|美國疫情全球數據
|2260082
確診累積
+16638(較上日)
|120543
死亡個案
+443(較上日)
|926139
治癒人數
+6999(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2039
|408406
|86706
|31091
|新澤西州
|383
|170982
|35053
|12927
|加利福尼亞州
|1879
|165324
|45361
|5320
|伊利諾伊州
|593
|134778
|86849
|6537
|馬薩諸塞州
|271
|106422
|88725
|7770
|德克薩斯州
|2649
|101953
|63812
|2140
|佛羅里達州
|0
|85926
|15985
|3064
|賓夕法尼亞州
|389
|84792
|57995
|6427
|密歇根州
|301
|66798
|45089
|6061
|馬里蘭州
|0
|63229
|4596
|3016
|中國大陸疫情全球數據
|83294
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78394
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1628
|1603
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|0
|752
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫