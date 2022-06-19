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【烏克蘭戰爭】約翰遜再度訪基輔 俄不反對烏入歐盟（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1,225,408
確診/疑似
0(較上日)
|9,394
死亡個案
0(較上日)
|62,510
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|543,998,607
確診累積
+64,968(較上日)
|6,341,343
死亡個案
+109(較上日)
|510,776,806
治癒人數
+75,543(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|7,091
|87,975,910
|83,708,575
|1,038,287
|印度
|0
|43,283,793
|42,690,845
|524,840
|巴西
|0
|31,673,375
|30,310,772
|668,968
|法國
|0
|30,079,458
|29,314,002
|149,039
|德國
|0
|27,204,478
|26,150,000
|140,292
|美國疫情全球數據
|87,975,910
確診累積
+7,091(較上日)
|1,038,287
死亡個案
+22(較上日)
|83,708,575
治癒人數
+10,050(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|9,892,097
|9,177,890
|92,181
|德克薩斯州
|0
|7,050,502
|6,783,157
|88,979
|佛羅里達州
|0
|6,389,400
|6,008,333
|75,089
|紐約州
|0
|5,709,698
|5,577,029
|69,931
|伊利諾伊州
|0
|3,380,095
|3,178,008
|38,410
|中國大陸疫情全球數據
|225,207
確診累積
0(較上日)
|5,226
死亡個案
0(較上日)
|219,067
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,401
|63,887
|4,512
|上海
|0
|63,155
|62,416
|595
|吉林
|0
|40,293
|40,166
|5
|廣東
|0
|7,367
|7,310
|8
|北京
|0
|3,646
|3,418
|9
|香港疫情全球數據
|1,225,408
確診累積
0(較上日)
|9,394
死亡個案
0(較上日)
|62,510
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫