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【儲局官員】梅斯特：美經濟需1至2年 始復甦至疫前水平
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|1125
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1072
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8553178
確診累積
+20443(較上日)
|453571
死亡個案
+871(較上日)
|4492717
治癒人數
+5567(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|2961
|2246405
|919405
|120204
|巴西
|5203
|965512
|521046
|46842
|俄羅斯
|0
|561091
|313963
|7660
|印度
|4437
|377122
|200358
|12501
|英國
|0
|301935
|1304
|42373
|西班牙
|585
|292348
|196958
|27136
|秘魯
|0
|240908
|128622
|7257
|意大利
|331
|238159
|180544
|34514
|智利
|4475
|225103
|181931
|3841
|伊朗
|0
|197647
|156991
|9272
|法國
|0
|194805
|73791
|29578
|德國
|18
|189565
|174100
|8933
|土耳其
|0
|182727
|154640
|4861
|巴基斯坦
|0
|160118
|59215
|3093
|墨西哥
|0
|159793
|119355
|19080
|沙特阿拉伯
|0
|145991
|93915
|1139
|孟加拉
|0
|102292
|40164
|1343
|加拿大
|120
|101629
|63344
|8323
|卡塔爾
|0
|84441
|63642
|86
|中國大陸
|0
|83294
|78394
|4634
|美國疫情全球數據
|2246405
確診累積
+2961(較上日)
|120204
死亡個案
+104(較上日)
|919405
治癒人數
+265(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|563
|406930
|86367
|31083
|新澤西州
|0
|170599
|34031
|12891
|加利福尼亞州
|96
|163541
|44593
|5286
|伊利諾伊州
|0
|134185
|86157
|6486
|馬薩諸塞州
|0
|106151
|88725
|7734
|德克薩斯州
|263
|99567
|62368
|2111
|佛羅里達州
|0
|85926
|15985
|3064
|賓夕法尼亞州
|254
|84657
|57995
|6422
|密歇根州
|0
|66497
|45089
|6036
|馬里蘭州
|0
|63229
|4596
|3016
|中國大陸疫情全球數據
|83294
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78394
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1628
|1603
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|0
|752
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫