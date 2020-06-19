  • 29°C
香港時間 : 2020619日 (五) 01:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2020/06/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日　時間01:00）
香港疫情全球數據
1125
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1072
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8553178
確診累積
+20443(較上日)		 453571
死亡個案
+871(較上日)		 4492717
治癒人數
+5567(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 2961 2246405 919405 120204
巴西 5203 965512 521046 46842
俄羅斯 0 561091 313963 7660
印度 4437 377122 200358 12501
英國 0 301935 1304 42373
西班牙 585 292348 196958 27136
秘魯 0 240908 128622 7257
意大利 331 238159 180544 34514
智利 4475 225103 181931 3841
伊朗 0 197647 156991 9272
法國 0 194805 73791 29578
德國 18 189565 174100 8933
土耳其 0 182727 154640 4861
巴基斯坦 0 160118 59215 3093
墨西哥 0 159793 119355 19080
沙特阿拉伯 0 145991 93915 1139
孟加拉 0 102292 40164 1343
加拿大 120 101629 63344 8323
卡塔爾 0 84441 63642 86
中國大陸 0 83294 78394 4634
美國疫情全球數據
2246405
確診累積
+2961(較上日)		 120204
死亡個案
+104(較上日)		 919405
治癒人數
+265(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 563 406930 86367 31083
新澤西州 0 170599 34031 12891
加利福尼亞州 96 163541 44593 5286
伊利諾伊州 0 134185 86157 6486
馬薩諸塞州 0 106151 88725 7734
德克薩斯州 263 99567 62368 2111
佛羅里達州 0 85926 15985 3064
賓夕法尼亞州 254 84657 57995 6422
密歇根州 0 66497 45089 6036
馬里蘭州 0 63229 4596 3016
中國大陸疫情全球數據
83294
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78394
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1628 1603 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 783 7
北京 0 752 584 9
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【儲局官員】梅斯特：美經濟需1至2年 始復甦至疫前水平

下一篇文章

【歐股收市】英倫銀行擴大買債 歐股午市後跌幅加劇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間01:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間01:00）
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡