上一篇文章
【美朝關係】特朗普被爆僅想出風頭 才與金正恩見面
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間16:00）
|香港疫情全球數據
|1121
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1071
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8486671
確診累積
+134046(較上日)
|451697
死亡個案
+4192(較上日)
|4457401
治癒人數
+97974(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|19458
|2234627
|918796
|119960
|巴西
|31160
|960309
|521046
|46665
|俄羅斯
|0
|553301
|304342
|7478
|印度
|8457
|367963
|194565
|12272
|英國
|1117
|300717
|1304
|42238
|西班牙
|355
|291763
|196958
|27136
|秘魯
|3752
|240908
|128622
|7257
|意大利
|328
|237828
|179455
|34448
|智利
|36179
|220628
|181931
|3615
|伊朗
|0
|195051
|154812
|9185
|法國
|458
|194805
|73791
|29578
|德國
|1152
|190179
|173799
|8927
|土耳其
|1429
|182727
|154640
|4861
|巴基斯坦
|5358
|160118
|59215
|3093
|墨西哥
|4930
|159793
|119355
|19080
|沙特阿拉伯
|0
|141234
|91662
|1091
|加拿大
|404
|101491
|63280
|8312
|孟加拉
|0
|98489
|38189
|1305
|中國大陸
|26
|83292
|78394
|4634
|卡塔爾
|0
|83174
|62172
|82
|美國疫情全球數據
|2234627
確診累積
+19458(較上日)
|119960
死亡個案
+690(較上日)
|918796
治癒人數
+15656(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|582
|406367
|86367
|31046
|新澤西州
|349
|170599
|34031
|12891
|加利福尼亞州
|4037
|163220
|44593
|5286
|伊利諾伊州
|546
|134185
|86157
|6486
|馬薩諸塞州
|266
|106151
|88725
|7734
|德克薩斯州
|3511
|99304
|62368
|2105
|賓夕法尼亞州
|316
|84399
|57603
|6388
|佛羅里達州
|0
|82719
|15985
|3021
|密歇根州
|228
|66497
|45089
|6036
|馬里蘭州
|0
|62969
|4596
|2996
|中國大陸疫情全球數據
|83292
確診累積
+26(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78394
治癒人數
+14(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1628
|1603
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|21
|752
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫