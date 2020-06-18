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新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/06/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日　時間11:00）
香港疫情全球數據
1121
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1071
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8477770
確診累積
+125145(較上日)		 451469
死亡個案
+3964(較上日)		 4444853
治癒人數
+85426(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 19306 2234475 918796 119941
巴西 31160 960309 512494 46665
俄羅斯 0 553301 304342 7478
印度 7758 367264 194438 12262
英國 1117 300717 1304 42238
西班牙 355 291763 196958 27136
秘魯 3752 240908 128622 7257
意大利 328 237828 179455 34448
智利 36179 220628 181931 3615
伊朗 0 195051 154812 9185
法國 458 194805 73791 29578
德國 1152 190179 173600 8927
土耳其 1429 182727 154640 4861
墨西哥 4930 159793 119355 19080
巴基斯坦 0 154760 58437 2975
沙特阿拉伯 0 141234 91662 1091
加拿大 404 101491 63280 8312
孟加拉 0 98489 38189 1305
中國大陸 27 83293 78394 4634
卡塔爾 0 83174 62172 82
美國疫情全球數據
2234475
確診累積
+19306(較上日)		 119941
死亡個案
+671(較上日)		 918796
治癒人數
+15656(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 582 406367 86367 31046
新澤西州 349 170599 34031 12891
加利福尼亞州 4037 163220 44593 5286
伊利諾伊州 546 134185 86157 6485
馬薩諸塞州 266 106151 88725 7734
德克薩斯州 3511 99304 62368 2105
賓夕法尼亞州 316 84399 57603 6388
佛羅里達州 0 82719 15985 3021
密歇根州 228 66497 45089 6036
馬里蘭州 0 62969 4596 2996
中國大陸疫情全球數據
83293
確診累積
+27(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78394
治癒人數
+14(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1628 1603 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 783 7
北京 21 752 584 9
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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