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新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/06/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日　時間04:00）
香港疫情全球數據
1121
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1071
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8423960
確診累積
+71335(較上日)		 449032
死亡個案
+1527(較上日)		 4402241
治癒人數
+42814(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 9950 2225119 904182 119689
巴西 5620 934769 494526 45585
俄羅斯 0 553301 304342 7478
印度 7758 367264 194438 12262
英國 1115 300715 1295 42238
西班牙 355 291763 196958 27136
意大利 328 237828 179455 34448
秘魯 0 237156 125205 7056
智利 36179 220628 181931 3615
伊朗 0 195051 154812 9185
法國 0 194347 73667 29575
德國 0 189027 173606 8918
土耳其 1429 182727 154640 4861
墨西哥 0 154863 116178 18310
巴基斯坦 0 154760 58437 2975
沙特阿拉伯 0 141234 91662 1091
加拿大 202 101289 63048 8306
孟加拉 0 98489 38189 1305
中國大陸 2 83268 78382 4634
卡塔爾 0 83174 62172 82
美國疫情全球數據
2225119
確診累積
+9950(較上日)		 119689
死亡個案
+419(較上日)		 904182
治癒人數
+1042(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 495 406280 86368 31033
新澤西州 319 170569 33963 12887
加利福尼亞州 48 159231 43129 5208
伊利諾伊州 546 134185 85002 6485
馬薩諸塞州 0 105885 84621 7665
德克薩斯州 1317 97110 60644 2081
賓夕法尼亞州 316 84399 57603 6387
佛羅里達州 0 82719 15690 3021
密歇根州 228 66497 44964 6036
馬里蘭州 0 62969 4579 2996
中國大陸疫情全球數據
83268
確診累積
+2(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78382
治癒人數
+2(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1628 1593 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 783 7
北京 0 731 584 9
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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