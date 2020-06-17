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新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間17:00）

國際形勢 17:00 2020/06/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日　時間17:00）
香港疫情全球數據
1113
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1069
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8322891
確診累積
+114482(較上日)		 446654
死亡個案
+5878(較上日)		 4344097
治癒人數
+64229(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 20164 2208406 903042 119132
巴西 36938 928834 490005 45456
俄羅斯 7843 553301 304342 7478
印度 7239 355060 187718 11922
英國 6 299600 1293 42054
西班牙 219 291408 196958 27136
意大利 210 237500 178526 34405
秘魯 4164 237156 125205 7056
法國 42 194347 73459 29550
伊朗 0 192439 152675 9065
德國 202 188422 173600 8910
智利 0 184449 156232 3383
土耳其 1467 181298 153379 4842
墨西哥 4599 154863 116178 18310
巴基斯坦 5839 154760 58437 2975
沙特阿拉伯 0 136315 89540 1052
加拿大 1715 101087 61899 8271
孟加拉 4008 98489 38189 1305
中國大陸 35 83266 78380 4634
卡塔爾 0 82077 60461 80
美國疫情全球數據
2208406
確診累積
+20164(較上日)		 119132
死亡個案
+637(較上日)		 903042
治癒人數
+11974(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 646 405785 86221 30998
新澤西州 446 170250 33963 12837
加利福尼亞州 3309 159041 43129 5205
伊利諾伊州 623 133639 85002 6398
馬薩諸塞州 195 105885 84621 7665
德克薩斯州 4413 95793 60644 2062
賓夕法尼亞州 211 84083 57250 6347
佛羅里達州 0 80109 15690 2996
密歇根州 184 66269 44964 6034
馬里蘭州 0 62409 4579 2982
中國大陸疫情全球數據
83266
確診累積
+35(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78380
治癒人數
+3(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1628 1593 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 1 1269 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 783 7
北京 31 731 584 9
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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