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【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|1113
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1069
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8307134
確診累積
+98725(較上日)
|446376
死亡個案
+5600(較上日)
|4329859
治癒人數
+49991(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|20162
|2208404
|903041
|119132
|巴西
|36938
|928834
|490005
|45456
|俄羅斯
|0
|545458
|294306
|7284
|印度
|6340
|354161
|187552
|11921
|英國
|6
|299600
|1293
|42054
|西班牙
|219
|291408
|196958
|27136
|意大利
|210
|237500
|178526
|34405
|秘魯
|4164
|237156
|125205
|7056
|法國
|42
|194347
|73459
|29550
|伊朗
|0
|192439
|152675
|9065
|德國
|162
|188382
|173600
|8910
|智利
|0
|184449
|156232
|3383
|土耳其
|1467
|181298
|153379
|4842
|墨西哥
|4599
|154863
|116178
|18310
|巴基斯坦
|5839
|154760
|58437
|2975
|沙特阿拉伯
|0
|136315
|89540
|1052
|加拿大
|1715
|101087
|61899
|8271
|孟加拉
|0
|94481
|36264
|1262
|中國大陸
|35
|83266
|78380
|4634
|卡塔爾
|0
|82077
|60461
|80
|美國疫情全球數據
|2208404
確診累積
+20162(較上日)
|119132
死亡個案
+637(較上日)
|903041
治癒人數
+11973(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|646
|405785
|86221
|30998
|新澤西州
|446
|170250
|33963
|12837
|加利福尼亞州
|3309
|159041
|43129
|5205
|伊利諾伊州
|623
|133639
|85002
|6398
|馬薩諸塞州
|195
|105885
|84621
|7665
|德克薩斯州
|4413
|95793
|60644
|2062
|賓夕法尼亞州
|211
|84083
|57250
|6347
|佛羅里達州
|0
|80109
|15690
|2996
|密歇根州
|184
|66269
|44964
|6034
|馬里蘭州
|0
|62409
|4579
|2982
|中國大陸疫情全球數據
|83266
確診累積
+35(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78380
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1628
|1593
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|1
|1269
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|31
|731
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫