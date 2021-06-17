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新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/06/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日　時間11:00）
香港疫情全球數據
11,882
確診/疑似
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
178,058,838
確診累積
+259,684(較上日)		 3,852,420
死亡個案
+8,449(較上日)		 162,942,899
治癒人數
+282,576(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 13,259 34,365,988 28,877,813 616,150
印度 15,451 29,699,555 28,484,544 381,931
巴西 85,861 17,629,714 16,030,601 493,837
法國 2,896 5,809,314 5,525,051 110,740
土耳其 6,221 5,348,249 5,215,654 48,950
俄羅斯 0 5,249,990 4,828,500 127,576
英國 8,811 4,605,805 4,294,506 128,190
意大利 0 4,248,432 4,019,424 127,153
阿根廷 25,878 4,198,620 3,791,979 87,261
哥倫比亞 27,827 3,829,879 3,565,158 97,560
西班牙 3,832 3,749,031 3,536,165 80,615
德國 1,349 3,726,767 3,590,900 90,748
伊朗 0 3,060,135 2,696,434 82,480
波蘭 0 2,878,061 2,649,184 74,688
墨西哥 3,789 2,463,390 1,962,152 230,624
烏克蘭 0 2,286,767 2,196,903 53,980
秘魯 7,713 2,015,190 1,968,723 189,522
印尼 0 1,937,652 1,763,870 53,476
南非 13,246 1,774,312 1,620,317 58,223
荷蘭 0 1,703,190 1,583,274 17,998
美國疫情全球數據
34,365,988
確診累積
+13,259(較上日)		 616,150
死亡個案
+400(較上日)		 28,877,813
治癒人數
+37,790(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 818 3,805,689 2,068,512 63,227
德克薩斯州 780 2,981,402 2,873,943 52,240
佛羅里達州 1,719 2,352,995 2,131,508 37,448
紐約州 525 2,165,099 1,840,300 53,899
伊利諾伊州 352 1,388,338 1,336,565 25,531
賓夕法尼亞州 282 1,214,083 1,161,070 27,642
佐治亞州 498 1,129,675 1,028,625 21,228
俄亥俄州 381 1,107,902 1,078,276 20,122
新澤西州 283 1,020,326 954,007 26,357
北卡羅萊納州 333 1,009,531 989,649 13,314
中國大陸疫情全球數據
91,511
確診累積
+19(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,384
治癒人數
+15(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,160 63,647 4,512
廣東 7 2,657 2,431 8
上海 2 2,170 2,092 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,373 1,334 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,316 1,291 22
北京 1 1,072 1,048 9
四川 1 1,057 1,023 3
湖南 0 1,051 1,046 4
香港疫情全球數據
11,882
確診累積
0(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,173 1,154 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 863 822 39
九龍城區 0 799 780 18
深水埗區 0 666 640 24
東區 0 662 647 12
元朗區 0 633 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 597 6
中西區 0 553 549 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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