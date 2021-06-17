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【歐國盃】賽前傳場外有炸彈 意大利輕取瑞士晉級
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|11,882
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|178,058,838
確診累積
+259,684(較上日)
|3,852,420
死亡個案
+8,449(較上日)
|162,942,899
治癒人數
+282,576(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|13,259
|34,365,988
|28,877,813
|616,150
|印度
|15,451
|29,699,555
|28,484,544
|381,931
|巴西
|85,861
|17,629,714
|16,030,601
|493,837
|法國
|2,896
|5,809,314
|5,525,051
|110,740
|土耳其
|6,221
|5,348,249
|5,215,654
|48,950
|俄羅斯
|0
|5,249,990
|4,828,500
|127,576
|英國
|8,811
|4,605,805
|4,294,506
|128,190
|意大利
|0
|4,248,432
|4,019,424
|127,153
|阿根廷
|25,878
|4,198,620
|3,791,979
|87,261
|哥倫比亞
|27,827
|3,829,879
|3,565,158
|97,560
|西班牙
|3,832
|3,749,031
|3,536,165
|80,615
|德國
|1,349
|3,726,767
|3,590,900
|90,748
|伊朗
|0
|3,060,135
|2,696,434
|82,480
|波蘭
|0
|2,878,061
|2,649,184
|74,688
|墨西哥
|3,789
|2,463,390
|1,962,152
|230,624
|烏克蘭
|0
|2,286,767
|2,196,903
|53,980
|秘魯
|7,713
|2,015,190
|1,968,723
|189,522
|印尼
|0
|1,937,652
|1,763,870
|53,476
|南非
|13,246
|1,774,312
|1,620,317
|58,223
|荷蘭
|0
|1,703,190
|1,583,274
|17,998
|美國疫情全球數據
|34,365,988
確診累積
+13,259(較上日)
|616,150
死亡個案
+400(較上日)
|28,877,813
治癒人數
+37,790(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|818
|3,805,689
|2,068,512
|63,227
|德克薩斯州
|780
|2,981,402
|2,873,943
|52,240
|佛羅里達州
|1,719
|2,352,995
|2,131,508
|37,448
|紐約州
|525
|2,165,099
|1,840,300
|53,899
|伊利諾伊州
|352
|1,388,338
|1,336,565
|25,531
|賓夕法尼亞州
|282
|1,214,083
|1,161,070
|27,642
|佐治亞州
|498
|1,129,675
|1,028,625
|21,228
|俄亥俄州
|381
|1,107,902
|1,078,276
|20,122
|新澤西州
|283
|1,020,326
|954,007
|26,357
|北卡羅萊納州
|333
|1,009,531
|989,649
|13,314
|中國大陸疫情全球數據
|91,511
確診累積
+19(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,384
治癒人數
+15(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,160
|63,647
|4,512
|廣東
|7
|2,657
|2,431
|8
|上海
|2
|2,170
|2,092
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,373
|1,334
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,316
|1,291
|22
|北京
|1
|1,072
|1,048
|9
|四川
|1
|1,057
|1,023
|3
|湖南
|0
|1,051
|1,046
|4
|香港疫情全球數據
|11,882
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,173
|1,154
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|863
|822
|39
|九龍城區
|0
|799
|780
|18
|深水埗區
|0
|666
|640
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|0
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|597
|6
|中西區
|0
|553
|549
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫