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新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/06/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1113
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1069
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8235678
確診累積
+27269(較上日)		 443496
死亡個案
+2720(較上日)		 4292606
治癒人數
+12738(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6455 2194697 892093 118704
巴西 12838 904734 482888 44657
俄羅斯 0 545458 294306 7284
印度 4994 352815 187356 11882
英國 0 299594 1284 42054
西班牙 0 291189 196958 27136
意大利 210 237500 178526 34405
秘魯 0 232992 119409 6860
法國 0 194305 73168 29439
伊朗 0 192439 152675 9065
德國 112 188332 173100 8900
智利 0 184449 156232 3383
土耳其 1467 181298 153379 4842
墨西哥 0 150264 113006 17580
巴基斯坦 0 148921 56390 2839
沙特阿拉伯 0 136315 89540 1052
加拿大 393 99765 61703 8257
孟加拉 0 94481 36264 1262
中國大陸 0 83231 78377 4634
卡塔爾 0 82077 60461 80
美國疫情全球數據
2194697
確診累積
+6455(較上日)		 118704
死亡個案
+209(較上日)		 892093
治癒人數
+1025(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 566 405705 86178 30980
新澤西州 285 170089 33963 12831
加利福尼亞州 110 155842 42179 5123
伊利諾伊州 0 133016 84045 6326
馬薩諸塞州 0 105690 84621 7647
德克薩斯州 218 91598 59104 2020
賓夕法尼亞州 211 84083 57250 6347
佛羅里達州 0 80109 15690 2996
密歇根州 0 66085 44964 6018
馬里蘭州 0 62409 4567 2982
中國大陸疫情全球數據
83231
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78377
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1628 1592 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 783 7
北京 0 700 584 9
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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