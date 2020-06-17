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特朗普簽署警察改革行政令
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1113
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1069
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8235678
確診累積
+27269(較上日)
|443496
死亡個案
+2720(較上日)
|4292606
治癒人數
+12738(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6455
|2194697
|892093
|118704
|巴西
|12838
|904734
|482888
|44657
|俄羅斯
|0
|545458
|294306
|7284
|印度
|4994
|352815
|187356
|11882
|英國
|0
|299594
|1284
|42054
|西班牙
|0
|291189
|196958
|27136
|意大利
|210
|237500
|178526
|34405
|秘魯
|0
|232992
|119409
|6860
|法國
|0
|194305
|73168
|29439
|伊朗
|0
|192439
|152675
|9065
|德國
|112
|188332
|173100
|8900
|智利
|0
|184449
|156232
|3383
|土耳其
|1467
|181298
|153379
|4842
|墨西哥
|0
|150264
|113006
|17580
|巴基斯坦
|0
|148921
|56390
|2839
|沙特阿拉伯
|0
|136315
|89540
|1052
|加拿大
|393
|99765
|61703
|8257
|孟加拉
|0
|94481
|36264
|1262
|中國大陸
|0
|83231
|78377
|4634
|卡塔爾
|0
|82077
|60461
|80
|美國疫情全球數據
|2194697
確診累積
+6455(較上日)
|118704
死亡個案
+209(較上日)
|892093
治癒人數
+1025(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|566
|405705
|86178
|30980
|新澤西州
|285
|170089
|33963
|12831
|加利福尼亞州
|110
|155842
|42179
|5123
|伊利諾伊州
|0
|133016
|84045
|6326
|馬薩諸塞州
|0
|105690
|84621
|7647
|德克薩斯州
|218
|91598
|59104
|2020
|賓夕法尼亞州
|211
|84083
|57250
|6347
|佛羅里達州
|0
|80109
|15690
|2996
|密歇根州
|0
|66085
|44964
|6018
|馬里蘭州
|0
|62409
|4567
|2982
|中國大陸疫情全球數據
|83231
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78377
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1628
|1592
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|0
|700
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫