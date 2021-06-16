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新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/06/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日　時間23:00）
香港疫情全球數據
11,882
確診/疑似
+1(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
177,763,575
確診累積
+346,936(較上日)		 3,843,953
死亡個案
+10,846(較上日)		 162,602,316
治癒人數
+566,336(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17,052 34,352,567 28,839,813 615,743
印度 33,280 29,650,338 28,397,573 379,601
巴西 88,992 17,543,853 15,944,646 491,164
法國 3,124 5,806,418 5,511,166 110,692
土耳其 5,955 5,342,028 5,211,022 48,879
俄羅斯 13,397 5,249,990 4,828,500 127,576
英國 7,594 4,596,994 4,292,182 128,181
意大利 1,400 4,248,432 4,019,424 127,153
阿根廷 27,260 4,172,742 3,771,968 86,615
哥倫比亞 24,452 3,802,052 3,539,442 96,965
西班牙 3,432 3,745,199 3,533,204 80,579
德國 1,024 3,725,372 3,590,900 90,638
伊朗 10,487 3,060,135 2,696,434 82,480
波蘭 242 2,878,061 2,649,184 74,688
墨西哥 4,250 2,459,601 1,960,036 230,428
烏克蘭 1,233 2,286,767 2,196,903 53,980
秘魯 3,225 2,007,477 1,968,723 189,261
印尼 9,944 1,937,652 1,763,870 53,476
南非 8,436 1,761,066 1,616,405 58,087
荷蘭 18 1,702,174 1,583,278 17,994
美國疫情全球數據
34,352,567
確診累積
+17,052(較上日)		 615,743
死亡個案
+496(較上日)		 28,839,813
治癒人數
+141,661(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 1,082 3,804,871 2,066,470 63,208
德克薩斯州 1,288 2,980,622 2,872,336 52,200
佛羅里達州 5,123 2,351,276 2,124,674 37,393
紐約州 643 2,164,574 1,830,943 53,891
伊利諾伊州 226 1,387,986 1,334,691 25,505
賓夕法尼亞州 427 1,213,801 1,160,770 27,624
佐治亞州 307 1,129,177 1,026,859 21,171
俄亥俄州 296 1,107,521 1,077,557 20,122
新澤西州 249 1,020,043 950,825 26,345
北卡羅萊納州 272 1,009,198 989,649 13,296
中國大陸疫情全球數據
91,492
確診累積
+21(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 86,369
治癒人數
+17(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,159 63,647 4,512
廣東 15 2,650 2,429 8
上海 3 2,168 2,085 7
黑龍江 0 1,612 1,599 13
浙江 0 1,373 1,334 1
河北 0 1,317 1,310 7
河南 0 1,316 1,291 22
北京 0 1,071 1,048 9
四川 1 1,056 1,020 3
湖南 0 1,051 1,045 4
香港疫情全球數據
11,882
確診累積
+1(較上日)		 210
死亡個案
0(較上日)		 11,568
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,173 1,154 16
觀塘區 0 875 857 17
黃大仙區 0 863 822 39
九龍城區 1 799 780 18
深水埗區 0 666 640 24
東區 0 662 647 12
元朗區 0 633 622 8
沙田區 0 627 617 10
葵青區 0 605 597 6
中西區 1 553 549 2
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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