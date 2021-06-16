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【美俄峰會】拜登普京首部分會面結果 為時2個鐘左右（不斷更新）
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|11,882
確診/疑似
+1(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|177,763,575
確診累積
+346,936(較上日)
|3,843,953
死亡個案
+10,846(較上日)
|162,602,316
治癒人數
+566,336(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17,052
|34,352,567
|28,839,813
|615,743
|印度
|33,280
|29,650,338
|28,397,573
|379,601
|巴西
|88,992
|17,543,853
|15,944,646
|491,164
|法國
|3,124
|5,806,418
|5,511,166
|110,692
|土耳其
|5,955
|5,342,028
|5,211,022
|48,879
|俄羅斯
|13,397
|5,249,990
|4,828,500
|127,576
|英國
|7,594
|4,596,994
|4,292,182
|128,181
|意大利
|1,400
|4,248,432
|4,019,424
|127,153
|阿根廷
|27,260
|4,172,742
|3,771,968
|86,615
|哥倫比亞
|24,452
|3,802,052
|3,539,442
|96,965
|西班牙
|3,432
|3,745,199
|3,533,204
|80,579
|德國
|1,024
|3,725,372
|3,590,900
|90,638
|伊朗
|10,487
|3,060,135
|2,696,434
|82,480
|波蘭
|242
|2,878,061
|2,649,184
|74,688
|墨西哥
|4,250
|2,459,601
|1,960,036
|230,428
|烏克蘭
|1,233
|2,286,767
|2,196,903
|53,980
|秘魯
|3,225
|2,007,477
|1,968,723
|189,261
|印尼
|9,944
|1,937,652
|1,763,870
|53,476
|南非
|8,436
|1,761,066
|1,616,405
|58,087
|荷蘭
|18
|1,702,174
|1,583,278
|17,994
|美國疫情全球數據
|34,352,567
確診累積
+17,052(較上日)
|615,743
死亡個案
+496(較上日)
|28,839,813
治癒人數
+141,661(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,082
|3,804,871
|2,066,470
|63,208
|德克薩斯州
|1,288
|2,980,622
|2,872,336
|52,200
|佛羅里達州
|5,123
|2,351,276
|2,124,674
|37,393
|紐約州
|643
|2,164,574
|1,830,943
|53,891
|伊利諾伊州
|226
|1,387,986
|1,334,691
|25,505
|賓夕法尼亞州
|427
|1,213,801
|1,160,770
|27,624
|佐治亞州
|307
|1,129,177
|1,026,859
|21,171
|俄亥俄州
|296
|1,107,521
|1,077,557
|20,122
|新澤西州
|249
|1,020,043
|950,825
|26,345
|北卡羅萊納州
|272
|1,009,198
|989,649
|13,296
|中國大陸疫情全球數據
|91,492
確診累積
+21(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,369
治癒人數
+17(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,159
|63,647
|4,512
|廣東
|15
|2,650
|2,429
|8
|上海
|3
|2,168
|2,085
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,373
|1,334
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,316
|1,291
|22
|北京
|0
|1,071
|1,048
|9
|四川
|1
|1,056
|1,020
|3
|湖南
|0
|1,051
|1,045
|4
|香港疫情全球數據
|11,882
確診累積
+1(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,173
|1,154
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|863
|822
|39
|九龍城區
|1
|799
|780
|18
|深水埗區
|0
|666
|640
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|0
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|597
|6
|中西區
|1
|553
|549
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫