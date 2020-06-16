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歐盟又揮反壟斷大刀 劍指蘋果App Store和Apple Pay
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|1113
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1069
治癒人數
+2(較上日)
|環球疫情全球數據
|8180954
確診累積
+103519(較上日)
|439861
死亡個案
+3162(較上日)
|4257416
治癒人數
+95173(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16436
|2183186
|890015
|118295
|巴西
|23674
|891556
|477709
|44118
|俄羅斯
|8248
|545458
|294306
|7284
|印度
|8342
|344527
|180464
|9924
|英國
|973
|298315
|1284
|41821
|西班牙
|181
|291189
|196958
|27136
|意大利
|301
|237290
|177010
|34371
|秘魯
|3256
|232992
|119409
|6860
|法國
|152
|194305
|73168
|29439
|伊朗
|0
|189876
|150590
|8950
|德國
|370
|188213
|173100
|8885
|土耳其
|1592
|179831
|152364
|4825
|智利
|5143
|179436
|148792
|3362
|墨西哥
|3427
|150264
|113006
|17580
|巴基斯坦
|4443
|148921
|56390
|2839
|沙特阿拉伯
|0
|132048
|87890
|1011
|加拿大
|343
|100763
|61466
|8228
|孟加拉
|3862
|94481
|36264
|1262
|中國大陸
|39
|83221
|78377
|4634
|卡塔爾
|0
|80876
|58681
|76
|美國疫情全球數據
|2183186
確診累積
+16436(較上日)
|118295
死亡個案
+377(較上日)
|890015
治癒人數
+19935(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|669
|405139
|86091
|30952
|新澤西州
|363
|169804
|33528
|12782
|加利福尼亞州
|2844
|155726
|42179
|5119
|伊利諾伊州
|473
|133016
|84045
|6326
|馬薩諸塞州
|87
|105690
|84621
|7647
|德克薩斯州
|2138
|91380
|59104
|2016
|賓夕法尼亞州
|390
|83689
|56822
|6322
|佛羅里達州
|0
|77326
|15065
|2941
|密歇根州
|31
|66085
|44964
|6018
|馬里蘭州
|0
|62032
|4567
|2947
|中國大陸疫情全球數據
|83221
確診累積
+39(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78377
治癒人數
+7(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|3
|1628
|1592
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|783
|7
|北京
|27
|700
|584
|9
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫