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貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|11,881
確診/疑似
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|177,663,209
確診累積
+246,570(較上日)
|3,842,034
死亡個案
+8,927(較上日)
|162,495,022
治癒人數
+459,042(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16,701
|34,352,216
|28,839,591
|615,717
|印度
|16,047
|29,633,105
|28,388,100
|379,601
|巴西
|88,992
|17,543,853
|15,944,646
|491,164
|法國
|2,961
|5,806,255
|5,511,166
|110,692
|土耳其
|5,955
|5,342,028
|5,211,022
|48,879
|俄羅斯
|0
|5,236,593
|4,818,244
|127,180
|英國
|7,594
|4,596,994
|4,292,182
|128,181
|意大利
|0
|4,247,032
|4,014,045
|127,101
|阿根廷
|27,260
|4,172,742
|3,771,968
|86,615
|哥倫比亞
|24,452
|3,802,052
|3,539,442
|96,965
|西班牙
|3,432
|3,745,199
|3,533,204
|80,579
|德國
|1,035
|3,725,383
|3,590,900
|90,638
|伊朗
|0
|3,049,648
|2,683,210
|82,351
|波蘭
|0
|2,877,819
|2,649,080
|74,626
|墨西哥
|4,250
|2,459,601
|1,960,036
|230,428
|烏克蘭
|0
|2,285,534
|2,191,837
|53,894
|秘魯
|3,225
|2,007,477
|1,965,273
|189,261
|印尼
|0
|1,927,708
|1,757,641
|53,280
|南非
|8,436
|1,761,066
|1,616,405
|58,087
|荷蘭
|18
|1,702,174
|1,580,449
|17,994
|美國疫情全球數據
|34,352,216
確診累積
+16,701(較上日)
|615,717
死亡個案
+470(較上日)
|28,839,591
治癒人數
+141,439(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,082
|3,804,871
|2,066,470
|63,208
|德克薩斯州
|1,288
|2,980,622
|2,872,336
|52,200
|佛羅里達州
|5,123
|2,351,276
|2,124,674
|37,393
|紐約州
|643
|2,164,574
|1,830,943
|53,891
|伊利諾伊州
|226
|1,387,986
|1,334,691
|25,505
|賓夕法尼亞州
|427
|1,213,801
|1,160,770
|27,624
|佐治亞州
|307
|1,129,177
|1,026,859
|21,171
|俄亥俄州
|296
|1,107,521
|1,077,557
|20,122
|新澤西州
|249
|1,020,043
|950,825
|26,345
|北卡羅萊納州
|272
|1,009,198
|989,649
|13,296
|中國大陸疫情全球數據
|91,492
確診累積
+21(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|86,369
治癒人數
+17(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,159
|63,647
|4,512
|廣東
|15
|2,650
|2,429
|8
|上海
|3
|2,168
|2,085
|7
|黑龍江
|0
|1,612
|1,599
|13
|浙江
|0
|1,373
|1,334
|1
|河北
|0
|1,317
|1,310
|7
|河南
|0
|1,316
|1,291
|22
|北京
|0
|1,071
|1,048
|9
|四川
|1
|1,056
|1,020
|3
|湖南
|0
|1,051
|1,045
|4
|香港疫情全球數據
|11,881
確診累積
0(較上日)
|210
死亡個案
0(較上日)
|11,568
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,173
|1,154
|16
|觀塘區
|0
|875
|857
|17
|黃大仙區
|0
|863
|822
|39
|九龍城區
|0
|798
|779
|18
|深水埗區
|0
|666
|640
|24
|東區
|0
|662
|647
|12
|元朗區
|0
|633
|622
|8
|沙田區
|0
|627
|617
|10
|葵青區
|0
|605
|597
|6
|中西區
|0
|552
|547
|2
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫