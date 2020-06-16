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新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/06/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1113
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1067
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8160325
確診累積
+82890(較上日)		 439455
死亡個案
+2756(較上日)		 4223491
治癒人數
+61248(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 16204 2182954 889866 118283
巴西 23674 891556 477709 44118
俄羅斯 0 537210 284539 7091
印度 6906 343091 180320 9915
英國 973 298315 1284 41821
西班牙 181 291189 196958 27136
意大利 301 237290 177010 34371
秘魯 3256 232992 119409 6860
法國 152 194305 73168 29439
伊朗 0 189876 150590 8950
德國 201 188044 172692 8885
土耳其 1592 179831 152364 4825
智利 5143 179436 148792 3362
墨西哥 3427 150264 113006 17580
巴基斯坦 4443 148921 56390 2839
沙特阿拉伯 0 132048 87890 1011
加拿大 343 100763 61466 8228
孟加拉 0 90619 18731 1209
中國大陸 39 83221 78377 4634
卡塔爾 0 80876 58681 76
美國疫情全球數據
2182954
確診累積
+16204(較上日)		 118283
死亡個案
+365(較上日)		 889866
治癒人數
+19786(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 669 405139 86091 30952
新澤西州 363 169804 33528 12782
加利福尼亞州 2719 155601 42179 5119
伊利諾伊州 473 133016 84045 6326
馬薩諸塞州 87 105690 84621 7647
德克薩斯州 2138 91380 59104 2016
賓夕法尼亞州 390 83689 56822 6322
佛羅里達州 0 77326 15065 2941
密歇根州 31 66085 44964 6017
馬里蘭州 0 62032 4567 2947
中國大陸疫情全球數據
83221
確診累積
+39(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78377
治癒人數
+7(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 3 1628 1592 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 783 7
北京 27 700 584 9
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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