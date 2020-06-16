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新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/06/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1113
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1067
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8106398
確診累積
+28963(較上日)		 437514
死亡個案
+815(較上日)		 4187963
治癒人數
+25720(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5970 2172720 875189 118079
巴西 6081 873963 472313 43485
俄羅斯 0 537210 284539 7091
印度 6656 342841 180225 9914
英國 968 298310 1284 41821
西班牙 181 291189 196958 27136
意大利 301 237290 177010 34371
秘魯 0 229736 115579 6688
法國 0 194153 73044 29436
伊朗 0 189876 150590 8950
德國 124 187967 172692 8877
土耳其 1592 179831 152364 4825
智利 5143 179436 148792 3362
墨西哥 0 146837 108110 17141
巴基斯坦 0 144478 53721 2729
沙特阿拉伯 0 132048 87890 1011
加拿大 176 100596 61243 8232
孟加拉 0 90619 18731 1209
中國大陸 0 83182 78370 4634
卡塔爾 0 80876 58681 76
美國疫情全球數據
2172720
確診累積
+5970(較上日)		 118079
死亡個案
+161(較上日)		 875189
治癒人數
+5109(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 578 405048 86091 30943
新澤西州 245 169686 33528 12778
加利福尼亞州 0 152882 40545 5100
伊利諾伊州 0 132543 83806 6308
馬薩諸塞州 0 105603 84621 7624
德克薩斯州 416 89658 58341 1998
賓夕法尼亞州 383 83682 56822 6310
佛羅里達州 0 77326 14745 2941
密歇根州 31 66085 44964 6017
馬里蘭州 0 62032 4541 2947
中國大陸疫情全球數據
83182
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78370
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1625 1590 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 782 7
上海 0 692 667 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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