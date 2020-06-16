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【美股尾市】儲局加碼刺激 道指倒升逾250點 3大指數漲逾1%
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月16日 時間03:00）
|香港疫情全球數據
|1113
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1067
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8106398
確診累積
+28963(較上日)
|437514
死亡個案
+815(較上日)
|4187963
治癒人數
+25720(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|5970
|2172720
|875189
|118079
|巴西
|6081
|873963
|472313
|43485
|俄羅斯
|0
|537210
|284539
|7091
|印度
|6656
|342841
|180225
|9914
|英國
|968
|298310
|1284
|41821
|西班牙
|181
|291189
|196958
|27136
|意大利
|301
|237290
|177010
|34371
|秘魯
|0
|229736
|115579
|6688
|法國
|0
|194153
|73044
|29436
|伊朗
|0
|189876
|150590
|8950
|德國
|124
|187967
|172692
|8877
|土耳其
|1592
|179831
|152364
|4825
|智利
|5143
|179436
|148792
|3362
|墨西哥
|0
|146837
|108110
|17141
|巴基斯坦
|0
|144478
|53721
|2729
|沙特阿拉伯
|0
|132048
|87890
|1011
|加拿大
|176
|100596
|61243
|8232
|孟加拉
|0
|90619
|18731
|1209
|中國大陸
|0
|83182
|78370
|4634
|卡塔爾
|0
|80876
|58681
|76
|美國疫情全球數據
|2172720
確診累積
+5970(較上日)
|118079
死亡個案
+161(較上日)
|875189
治癒人數
+5109(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|578
|405048
|86091
|30943
|新澤西州
|245
|169686
|33528
|12778
|加利福尼亞州
|0
|152882
|40545
|5100
|伊利諾伊州
|0
|132543
|83806
|6308
|馬薩諸塞州
|0
|105603
|84621
|7624
|德克薩斯州
|416
|89658
|58341
|1998
|賓夕法尼亞州
|383
|83682
|56822
|6310
|佛羅里達州
|0
|77326
|14745
|2941
|密歇根州
|31
|66085
|44964
|6017
|馬里蘭州
|0
|62032
|4541
|2947
|中國大陸疫情全球數據
|83182
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78370
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1625
|1590
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|782
|7
|上海
|0
|692
|667
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫