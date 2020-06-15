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【第二波疫情】紐約25000宗違例懶理防疫 州長威脅叫停解封
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|1113
確診/疑似
+3(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1067
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|8060662
確診累積
+102513(較上日)
|436355
死亡個案
+2916(較上日)
|4150996
治癒人數
+67255(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14930
|2162479
|870076
|117876
|巴西
|16561
|867882
|469141
|43389
|俄羅斯
|8246
|537210
|284539
|7091
|印度
|8898
|333380
|169987
|9524
|英國
|0
|297342
|1284
|41783
|西班牙
|323
|291008
|196958
|27136
|意大利
|338
|236989
|176370
|34345
|秘魯
|4604
|229736
|115579
|6688
|法國
|407
|194153
|72982
|29410
|伊朗
|2449
|189876
|150590
|8950
|德國
|188
|187706
|172689
|8873
|土耳其
|1562
|178239
|151417
|4807
|智利
|6938
|174293
|143704
|3323
|墨西哥
|4147
|146837
|108110
|17141
|巴基斯坦
|5248
|144478
|53721
|2729
|沙特阿拉伯
|0
|127541
|84720
|972
|加拿大
|343
|100404
|60668
|8218
|孟加拉
|3099
|90619
|18731
|1209
|中國大陸
|39
|83181
|78370
|4634
|卡塔爾
|0
|79602
|56898
|73
|美國疫情全球數據
|2162479
確診累積
+14930(較上日)
|117876
死亡個案
+280(較上日)
|870076
治癒人數
+15970(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|661
|404470
|86001
|30911
|新澤西州
|204
|169441
|32904
|12733
|加利福尼亞州
|2615
|152882
|40545
|5100
|伊利諾伊州
|672
|132543
|83806
|6308
|馬薩諸塞州
|208
|105603
|84621
|7624
|德克薩斯州
|1339
|89242
|58341
|1996
|賓夕法尼亞州
|308
|83299
|56472
|6290
|佛羅里達州
|0
|75568
|14745
|2934
|密歇根州
|187
|66054
|44964
|6016
|馬里蘭州
|0
|61701
|4541
|2939
|中國大陸疫情全球數據
|83181
確診累積
+39(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78370
治癒人數
+1(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1625
|1590
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|782
|7
|上海
|1
|692
|667
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫