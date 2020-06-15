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新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2020/06/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日　時間10:00）
香港疫情全球數據
1110
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1067
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
8030182
確診累積
+72033(較上日)		 435647
死亡個案
+2208(較上日)		 4132080
治癒人數
+48339(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14599 2162148 867849 117856
巴西 16561 867882 468843 43389
俄羅斯 0 528964 280050 6948
印度 8526 333008 169689 9520
英國 0 297342 1283 41783
西班牙 323 291008 196958 27136
意大利 338 236989 176370 34345
秘魯 4604 229736 115579 6688
法國 407 194153 72982 29410
德國 153 187671 172200 8870
伊朗 0 187427 148674 8837
土耳其 1562 178239 151417 4807
智利 6938 174293 143704 3323
墨西哥 4147 146837 107298 17141
巴基斯坦 0 139230 51735 2632
沙特阿拉伯 0 127541 84720 972
加拿大 342 100403 60666 8218
孟加拉 0 87520 18730 1171
中國大陸 39 83181 78370 4634
卡塔爾 0 79602 56898 73
美國疫情全球數據
2162148
確診累積
+14599(較上日)		 117856
死亡個案
+260(較上日)		 867849
治癒人數
+13743(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 661 404470 86001 30911
新澤西州 204 169441 32904 12733
加利福尼亞州 2615 152882 40545 5089
伊利諾伊州 672 132543 83806 6308
馬薩諸塞州 208 105603 84621 7624
德克薩斯州 1339 89242 58341 1996
賓夕法尼亞州 308 83299 56472 6290
佛羅里達州 0 75568 14745 2934
密歇根州 187 66054 44964 6016
馬里蘭州 0 61701 4541 2939
中國大陸疫情全球數據
83181
確診累積
+39(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78370
治癒人數
+1(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1625 1590 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 782 7
上海 1 692 667 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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