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新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2020/06/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日　時間04:00）
香港疫情全球數據
1110
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1067
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7989283
確診累積
+31134(較上日)		 434380
死亡個案
+941(較上日)		 4102450
治癒人數
+18709(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 9423 2156972 857309 117752
巴西 1464 852785 459436 42837
俄羅斯 0 528964 280050 6948
印度 8488 332970 169600 9520
英國 0 297342 1283 41783
西班牙 323 291008 196958 27136
意大利 338 236989 176370 34345
秘魯 0 225132 111724 6498
法國 0 193746 72931 29407
德國 113 187631 172200 8869
伊朗 0 187427 148674 8837
土耳其 1562 178239 151417 4807
智利 6938 174293 143704 3323
墨西哥 0 142690 104975 16872
巴基斯坦 0 139230 51735 2632
沙特阿拉伯 0 127541 84720 972
加拿大 184 100245 60423 8211
孟加拉 0 87520 18730 1171
中國大陸 0 83142 78369 4634
卡塔爾 0 79602 56898 73
美國疫情全球數據
2156972
確診累積
+9423(較上日)		 117752
死亡個案
+156(較上日)		 857309
治癒人數
+3203(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 614 404423 86001 30909
新澤西州 170 169407 32904 12728
加利福尼亞州 0 150267 40273 5077
伊利諾伊州 672 132543 83553 6308
馬薩諸塞州 0 105395 84621 7576
德克薩斯州 145 88048 56535 1992
賓夕法尼亞州 311 83302 56472 6290
佛羅里達州 0 75568 14745 2934
密歇根州 0 65867 44964 6016
馬里蘭州 0 61701 4536 2939
中國大陸疫情全球數據
83142
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78369
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 0 1625 1590 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 782 7
上海 0 691 667 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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