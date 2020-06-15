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普京：俄極可能擁有反制高超音速武器手段
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月15日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1110
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1067
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|7981630
確診累積
+23481(較上日)
|434191
死亡個案
+752(較上日)
|4094358
治癒人數
+10617(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|4247
|2151796
|856289
|117671
|巴西
|1464
|852785
|459436
|42837
|俄羅斯
|0
|528964
|280050
|6948
|印度
|8257
|332739
|169465
|9514
|英國
|0
|297342
|1283
|41783
|西班牙
|0
|290685
|196958
|27136
|意大利
|338
|236989
|176370
|34345
|秘魯
|0
|225132
|111724
|6498
|法國
|0
|193746
|72931
|29401
|德國
|103
|187621
|172200
|8868
|伊朗
|0
|187427
|148674
|8837
|土耳其
|1562
|178239
|151417
|4807
|智利
|6938
|174293
|137296
|3323
|墨西哥
|0
|142690
|104975
|16872
|巴基斯坦
|0
|139230
|51735
|2632
|沙特阿拉伯
|0
|127541
|84720
|972
|加拿大
|130
|100191
|60316
|8210
|孟加拉
|0
|87520
|18730
|1171
|中國大陸
|0
|83142
|78369
|4634
|卡塔爾
|0
|79602
|56898
|73
|美國疫情全球數據
|2151796
確診累積
+4247(較上日)
|117671
死亡個案
+75(較上日)
|856289
治癒人數
+2183(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|614
|404423
|86001
|30909
|新澤西州
|0
|169237
|31963
|12696
|加利福尼亞州
|0
|150267
|40273
|5077
|伊利諾伊州
|0
|131871
|83553
|6289
|馬薩諸塞州
|0
|105395
|84621
|7576
|德克薩斯州
|0
|87903
|56535
|1989
|賓夕法尼亞州
|219
|83210
|56472
|6283
|佛羅里達州
|0
|75568
|14745
|2934
|密歇根州
|0
|65867
|44964
|6016
|馬里蘭州
|0
|61701
|4536
|2939
|中國大陸疫情全球數據
|83142
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78369
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|0
|1625
|1590
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|782
|7
|上海
|0
|691
|667
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫