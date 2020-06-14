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【美國示威】網友照抄特朗普言論倡開槍 FB帖文被刪指涉暴力
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間22:00）
|香港疫情全球數據
|1110
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1067
治癒人數
+6(較上日)
|環球疫情全球數據
|7947763
確診累積
+110679(較上日)
|433230
死亡個案
+3346(較上日)
|4078737
治癒人數
+73300(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|20210
|2143502
|854106
|117565
|巴西
|20257
|851321
|459436
|42802
|俄羅斯
|8835
|528964
|280050
|6948
|印度
|5409
|322777
|163019
|9206
|英國
|1426
|295828
|1283
|41747
|西班牙
|396
|290685
|196958
|27136
|意大利
|346
|236651
|174865
|34301
|秘魯
|4383
|225132
|111724
|6498
|法國
|526
|193746
|72931
|29401
|德國
|251
|187518
|172200
|8867
|伊朗
|2472
|187427
|148674
|8837
|土耳其
|1459
|176677
|150087
|4792
|智利
|0
|167355
|137296
|3101
|墨西哥
|3494
|142690
|104975
|16872
|巴基斯坦
|6825
|139230
|51735
|2632
|沙特阿拉伯
|4233
|127541
|84720
|972
|加拿大
|449
|100044
|59851
|8183
|孟加拉
|3141
|87520
|18730
|1171
|中國大陸
|67
|83142
|78369
|4634
|卡塔爾
|1186
|79602
|56898
|73
|美國疫情全球數據
|2143502
確診累積
+20210(較上日)
|117565
死亡個案
+596(較上日)
|854106
治癒人數
+11777(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|895
|403809
|85757
|30874
|新澤西州
|391
|169237
|31963
|12696
|加利福尼亞州
|3135
|150267
|40273
|5077
|伊利諾伊州
|673
|131871
|83553
|6289
|馬薩諸塞州
|336
|105395
|84621
|7576
|德克薩斯州
|2262
|87903
|56535
|1989
|賓夕法尼亞州
|409
|82991
|56072
|6279
|佛羅里達州
|44
|73596
|13787
|2928
|密歇根州
|162
|65867
|44964
|6016
|馬里蘭州
|0
|61305
|4536
|2926
|中國大陸疫情全球數據
|83142
確診累積
+67(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78369
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63623
|4512
|廣東
|17
|1625
|1590
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|947
|934
|13
|江西
|0
|932
|931
|1
|山東
|0
|792
|782
|7
|上海
|1
|691
|667
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫