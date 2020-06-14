  • 31°C
香港時間 : 2020614日 (日) 14:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2020/06/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日　時間14:00）
香港疫情全球數據
1110
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1061
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
7914597
確診累積
+77513(較上日)		 432733
死亡個案
+2849(較上日)		 4058753
治癒人數
+53316(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 19260 2142552 854106 117555
巴西 19732 850796 459436 42791
俄羅斯 0 520129 274641 6829
印度 4258 321626 162379 9199
英國 1426 295828 1283 41747
西班牙 396 290685 196958 27136
意大利 346 236651 174865 34301
秘魯 4383 225132 111724 6498
法國 526 193746 72931 29401
德國 156 187423 171970 8867
伊朗 0 184955 146748 8730
土耳其 1459 176677 150087 4792
智利 0 167355 137296 3101
墨西哥 3494 142690 104975 16872
巴基斯坦 6825 139230 51735 2632
沙特阿拉伯 0 123308 82548 932
加拿大 448 100043 59851 8183
孟加拉 0 84379 17828 1139
中國大陸 59 83134 78369 4634
卡塔爾 0 78416 55252 70
美國疫情全球數據
2142552
確診累積
+19260(較上日)		 117555
死亡個案
+586(較上日)		 854106
治癒人數
+11777(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 895 403809 85757 30874
新澤西州 391 169237 31963 12696
加利福尼亞州 3135 150267 40273 5077
伊利諾伊州 673 131871 83553 6289
馬薩諸塞州 336 105395 84621 7576
德克薩斯州 2262 87903 56535 1989
賓夕法尼亞州 409 82991 56072 6279
佛羅里達州 44 73596 13787 2928
密歇根州 162 65867 44964 6016
馬里蘭州 0 61305 4536 2926
中國大陸疫情全球數據
83134
確診累積
+59(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78369
治癒人數
+3(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63623 4512
廣東 17 1625 1590 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 947 934 13
江西 0 932 931 1
山東 0 792 782 7
上海 1 691 667 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【美國示威】紐約州長簽改革警隊法案 禁警鎖喉制服疑犯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國第二波疫情恐重新封城 休斯敦「已失控瀕災難」
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
美國人不願買中國貨 因新冠肺炎疫情敲響警鐘
新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月14日 時間14:00）
【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國
【中美5G角力】英國踢走華為「板已拍」不只為逗美國
【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖
【美國疫情第二波】美CDC警告各州或需再封鎖
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就
被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就